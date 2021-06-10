Христина Асмус проговорилася про новий роман і поскаржилася на брак з Харламовим

33-річна Христина Асмус вирішила поговорити з підписниками про те, чому вони читають її Instagram. У соцмережі на акторку підписано понад чотири мільйони користувачів

Христина Асмус натякнула, що складається у відносинах Фото: instagram.com/asmuskristina

Христина Асмус, яка торік розлучилася з російським шоуменом Гаріком Харламовим, зізналася, що не знає, чому на неї підписані люди в соцмережі. На думку зірки, вона не робить провокаційних публікацій, не обговорює особисте життя, що могло б привернути аудиторію. Говорячи про це з підписниками, акторка ненароком натякнула, що у неї зараз новий роман.

У Instagram Христина Асмус опублікувала нове фото, на якому вона позує, сидячи на підвіконні з чашкою.

"Я не знаю навіщо ви на мене підписані. У мене ні цицьок, ні дупи, я не роблю тут скандалів з усього. Не обговорюю і не засуджую. Не викладаю нескінченно дітей і не підіймаю активність на колишньому. І на нинішньому теж", – написала Крістіна Асмус.

Можна припустити, що в останньому реченні Христина Асмус вирішила позначити, що тепер перебуває у стосунках. Однак ніяких деталей акторка більше не повідомила.

Днем раніше Крістіна побічно згадала свій шлюб з Гаріком Харламовим, описавши ці стосунки як "нещасливі". Тоді Христина анонсувала сюжет майбутнього фільму, в якому знялася.

Гарік Харламов та Христина Асмус Фото: instagram.com/asmuskristina

"Фільм про те, як важливо спілкуватися в стосунках. І про те, як ти можеш бути нещаслива з чоловіком, якщо з самого початку не думаєш про те, що важливо тобі, а тільки підлаштовуєшся під партнера... Прям моя історія", – написала акторка

Христина Асмус і Гарік Харламов були разом протягом восьми років. У експодружжя є донька Анастасія, яка народилася у 2014 році.

Дивіться деталі про розлучення шоумена Гаріка Харламова й акторки Христини Асмус:

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