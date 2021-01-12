"Козловський вкусив?": Хіменес-Браво показав "голе" фото, але фанати не оцінили

Думки підписників щодо знімка Ектора розділилися

Канадський і український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво опублікував на своїй сторінці в Instagram рідкісне фото. На новому знімку суддя "МастерШеф" позує оголеним, прикрившись ковдрою. Не всім його підписницям сподобався такий формат фото.

"Тут могла бути ваша реклама", – з гумором підписав знімок Ектор.

Ектор Хіменес-Браво Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Судячи з коментарів, одним підписницям шеф-кухаря дуже сподобався кадр, але були і ті, хто висловився проти подібних знімків.

"Чи вже рецепти нікому не цікаві? У такий спосіб вирішили додати лайки і коменти? Мужики в цьому світі ще є? Або одні фотомоделі?"

"Ну нормальний же мужик був...Залишилися ще люди без цих непристойностей? То циці, то пісі. А я хочу на строгий костюм трієчку дивитися. Ось що дійсно сексуально!"

"А можна краще рецепт медовика?"

"Козловський вкусив?", – написала одна з підписниць, натякаючи на те, що Віталій Козловський часто публікує напівголі фото.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Нагадаємо, Іраклі Макацарія оголив торс і показав сталевий прес. Раніше Віталій Козловський заскочив на пальму в одних плавках.

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