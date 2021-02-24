Козловський зробив несподіване зізнання: "Мені ці експерименти необхідні"
Співак розповів про зйомки кліпу на пісню "Мала, танцюй"
Не так давно співак Віталій Козловський презентував кліп на пісню "Мала, танцюй". Шанувальники вже оцінили роботу. В інтерв'ю програмі "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24" актор розповів про те, як знімали кліп і про експерименти в своїй творчості.
У новому кліпі Віталія Козловського крім героїнь різного віку знялася і найстарша модель України Галина Герасимова. Таке шанобливе звання за нею закріплено в Національному реєстрі рекордів. Їй 73.
"Ця жінка зберегла блиск в очах. Ви знаєте, як зараз виглядають наші пенсіонери? І вона трошки не вписується в їхні ряди, правда? Скільки б років жінці не було б, вона постійно хоче щоденної уваги, любові, поваги до себе. Любов може статися в будь-якому віці", – сказав Віталій Козловський.
Для мотивації артист розповів про свого батька, який у віці за 70 ризикнув і зустрів нове кохання.
"Зараз з ним така жінка, яка робить його по-справжньому щасливим. Таким спокійним свого тата ніколи не бачив. У нього з'явився стимул добре себе почувати. Коли твої думки заповнені іншою людиною, ти на все дивишся по-іншому", – зізнався співак.
Під іншим кутом цього разу Віталій Козловський подивився і на свою творчість. Тому він довірився кліпмейкеру Тарасу Голубкову. Всі задумки режисера втілював безвідмовно. Це перша їхня спільна робота. Результатом артист задоволений.
"Він спочатку думав, що прийде динозавр, який буде боятися експериментувати, а я навпаки прийшов і кажу, мені ці експерименти необхідні. Постійно потрібно видозмінюватися і не боятися експериментів, виходити із зони комфорту і не боятися хейту", – сказав співак.
Саме за відсутність експериментів Віталія Козловського критикували не раз. Але не завжди винен артист.
"Якось я прийшов на одну радіостанцію до досить відомого в шоу-бізнесі музичного продюсера і показав йому пісню. Вона була попсова, але з жорсткою гітарою. На що він мені сказав, а навіщо тобі аудиторія Океану Ельзи? Вони тебе не зрозуміють, вони тебе сприймають як попсовику. Ми частково заручники свого образу ", – поділився артиста.
Козловський упевнений, що для кардинальних змін потрібен відповідний момент, який ще не настав.
Інтерв'ю Віталія Козловського для програми "Зіркоманія":
Раніше ми розповідали, що за серце Віталія Козловського борються дві жінки.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше