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Козловський зробив несподіване зізнання: "Мені ці експерименти необхідні"

Сьогодні, 15:06

Співак розповів про зйомки кліпу на пісню "Мала, танцюй"

Не так давно співак Віталій Козловський презентував кліп на пісню "Мала, танцюй". Шанувальники вже оцінили роботу. В інтерв'ю програмі "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24" актор розповів про те, як знімали кліп і про експерименти в своїй творчості.

У новому кліпі Віталія Козловського крім героїнь різного віку знялася і найстарша модель України Галина Герасимова. Таке шанобливе звання за нею закріплено в Національному реєстрі рекордів. Їй 73.

"Ця жінка зберегла блиск в очах. Ви знаєте, як зараз виглядають наші пенсіонери? І вона трошки не вписується в їхні ряди, правда? Скільки б років жінці не було б, вона постійно хоче щоденної уваги, любові, поваги до себе. Любов може статися в будь-якому віці", – сказав Віталій Козловський.

Співак Віталій Козловський
Співак Віталій Козловський
Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Для мотивації артист розповів про свого батька, який у віці за 70 ризикнув і зустрів нове кохання.

"Зараз з ним така жінка, яка робить його по-справжньому щасливим. Таким спокійним свого тата ніколи не бачив. У нього з'явився стимул добре себе почувати. Коли твої думки заповнені іншою людиною, ти на все дивишся по-іншому", – зізнався співак.

Під іншим кутом цього разу Віталій Козловський подивився і на свою творчість. Тому він довірився кліпмейкеру Тарасу Голубкову. Всі задумки режисера втілював безвідмовно. Це перша їхня спільна робота. Результатом артист задоволений.

Віталій Козловський
Віталій Козловський
Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Він спочатку думав, що прийде динозавр, який буде боятися експериментувати, а я навпаки прийшов і кажу, мені ці експерименти необхідні. Постійно потрібно видозмінюватися і не боятися експериментів, виходити із зони комфорту і не боятися хейту", – сказав співак.

Саме за відсутність експериментів Віталія Козловського критикували не раз. Але не завжди винен артист.

"Якось я прийшов на одну радіостанцію до досить відомого в шоу-бізнесі музичного продюсера і показав йому пісню. Вона була попсова, але з жорсткою гітарою. На що він мені сказав, а навіщо тобі аудиторія Океану Ельзи? Вони тебе не зрозуміють, вони тебе сприймають як попсовику. Ми частково заручники свого образу ", – поділився артиста.

Козловський упевнений, що для кардинальних змін потрібен відповідний момент, який ще не настав.

Інтерв'ю Віталія Козловського для програми "Зіркоманія":

Раніше ми розповідали, що за серце Віталія Козловського борються дві жінки.

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