Кортні Кокс і Ед Ширан повторили той самий танець Моніки і Росса з друзів
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Пам'ятаєте танець Моніки і Росса в шостому сезоні, коли вони знімалися в новорічному шоу? Через багато років акторка повторила його, але вже зі співаком Едом Шираном. І ми впевнені, що він великий шанувальник "Друзів", інакше чому він ідеально знає кожен рух)
До речі раніше ми публікували 10 головних моментів з нового спецепізоду "Друзів".
Відео з танцем Кортні Кокс опублікувало у своєму Instagram-профілі. Акторка підписала його: "Просто танцювальна рутина з другом" і позначила Еда Ширана.
А ось оригінальний танець з серіалу:
Нагадаємо, що в Китаї вирізали Леді Гагу, Джастіна Бібера і групу BTS зі спецепізоду "Друзів". Ми розповіли, в чому причина.
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