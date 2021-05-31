Кортні Кокс і Ед Ширан повторили той самий танець Моніки і Росса з друзів

Схоже, Кортні Кокс знайшла ідеального партнера по танцях

Фото: Скріншот з YouTube

Пам'ятаєте танець Моніки і Росса в шостому сезоні, коли вони знімалися в новорічному шоу? Через багато років акторка повторила його, але вже зі співаком Едом Шираном. І ми впевнені, що він великий шанувальник "Друзів", інакше чому він ідеально знає кожен рух)

До речі раніше ми публікували 10 головних моментів з нового спецепізоду "Друзів".

Відео з танцем Кортні Кокс опублікувало у своєму Instagram-профілі. Акторка підписала його: "Просто танцювальна рутина з другом" і позначила Еда Ширана.

А ось оригінальний танець з серіалу:

Нагадаємо, що в Китаї вирізали Леді Гагу, Джастіна Бібера і групу BTS зі спецепізоду "Друзів". Ми розповіли, в чому причина.

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