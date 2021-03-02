Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Королева Єлизавета відреагувала на промо відвертого інтерв'ю Меган і Гаррі

Сьогодні, 17:45

Розмову герцогів Сассекських з відомою ведучою покажуть на телебаченні 7 березня

У Букінгемському палаці відреагували на промо-ролик відвертого інтерв'ю Меган Маркл, яке вона разом із чоловіком дала Опрі Вінфрі. У ньому принц Гаррі заявив, що боявся повтору історії його мами, але тільки тепер не з Діаною Спенсер, а з Меган.

Велике інтерв'ю Меган і Гаррі покажуть на американському телеканалі 7 березня. У Лондоні заявили – відео занадто загадкове. Ніби герцогиня Сассекська розповідає про неймовірний тиск на неї з боку монаршої родини.

Хоча британські біографи запевняють, що Єлизавета II всіляко намагалася налагодити відносини з невісткою, аби та легше переживала тягар королівського протоколу.

Лук'янець Лана, новини "Сьогодні", телеканал "Україна"
Відео: Сьогодні

Нагадаємо, 7 березня вийде ексклюзивне інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі, в якому вони розкажуть про життя в палаці, переїзд з Британії до США й другу дитину.

Читайте також:
Єлизавета II "відібрала" ефірний час у Меган Маркл і принца Гаррі

У лютому також стало відомо, що Меган Маркл і принц Гаррі не повернуться в королівську сім'ю.

А от принц Вільям і Кейт Міддлтон обурені вчинком Меган і Гаррі – вони засуджують їхнє рішення виступити на телебаченні в шоу Опри Вінфрі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Веде найважчу битву за здоров'я": нові подробиці про стан принца Філіпа Меган Маркл і принц Гаррі порадили, як найкраще відзначити 8 Березня Принц Гаррі назвав головну причину, чому покинув королівську сім'ю
Королівська сім'я Меган Маркл королева Єлизавета II
Реклама

Новини партнерів

Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Фото. Невеста Роналду снялась без белья
Фото. Невеста Роналду снялась без белья
Шоу Маска публично извинились перед Тиной Кароль
Шоу Маска публично извинились перед Тиной Кароль
Лопес похвасталась идеальной фигурой в откровенном купальнике
Лопес похвасталась идеальной фигурой в откровенном купальнике

Популярні статті

Сьогодні, 05:45Психо

Гороскоп на сьогодні 2 березня: Тельці зануряться в розборки, а Риб переповнять емоції

Вчора, 19:14Смачно

Сніданки весни: 5 корисних і легких рецептів

Вчора, 19:00Зірково

"Не повторюйте вдома": Оля Полякова кардинально змінила імідж до весни (фото)

Вчора, 18:30Смачно

Готуємося до Масниці: 12 начинок для млинців для кожного знака зодіаку

Вчора, 15:20Зірково

Мама Корольової звинуватила Малахова в зрадах Тарзана: "Все виглядало огидно"

Вчора, 14:30Зірково

Пономарьов, DZIDZIO, Пивоваров і ALEKSEEV заспівали разом. Попереджаємо, відео може викликати сльози

Вчора, 13:46Зірково

Батьки покійної Фріске подали в суд на внука і Шепелєва

Вчора, 12:04Зірково

Нікіта Добринін взяв участь в російському "Холостяку": фото

Вчора, 09:45Events

Вихідні дні та свята в березні 2021 року в Україні

Вчора, 07:51Events

Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки

Вчора, 05:37Психо

Гороскоп на сьогодні 1 березня: Терезам потрібно влаштувати вечірку, а Скорпіону зосередитися

28 лютогоЗірково

Анна Сєдокова влаштувала скандал на телебаченні й покинула зйомки

28 лютогоПсихо

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня: всі знаки зодіаку

28 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого: на Овна чекає хороший день, а Тельця – сюрприз

27 лютогоЗірково

На шоу "Маска" вперше вгадали зірку: хто був у костюмі Лева

27 лютогоTravel

Від Антарктиди відколовся величезний айсберг площею в півтора Києва (фото і відео)

Новини партнерів

Соломия Витвицкая разводится с мужем
Соломия Витвицкая разводится с мужем
Соломия Витвицкая впервые прокомментировала свой развод
Соломия Витвицкая впервые прокомментировала свой развод
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Гороскоп на 2021 год по знакам зодиака
Гороскоп на 2021 год по знакам зодиака
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти