Королева Єлизавета відреагувала на промо відвертого інтерв'ю Меган і Гаррі

Розмову герцогів Сассекських з відомою ведучою покажуть на телебаченні 7 березня

У Букінгемському палаці відреагували на промо-ролик відвертого інтерв'ю Меган Маркл, яке вона разом із чоловіком дала Опрі Вінфрі. У ньому принц Гаррі заявив, що боявся повтору історії його мами, але тільки тепер не з Діаною Спенсер, а з Меган.

Велике інтерв'ю Меган і Гаррі покажуть на американському телеканалі 7 березня. У Лондоні заявили – відео занадто загадкове. Ніби герцогиня Сассекська розповідає про неймовірний тиск на неї з боку монаршої родини.

Хоча британські біографи запевняють, що Єлизавета II всіляко намагалася налагодити відносини з невісткою, аби та легше переживала тягар королівського протоколу.

Лук'янець Лана, новини "Сьогодні", телеканал "Україна" Відео: Сьогодні

Нагадаємо, 7 березня вийде ексклюзивне інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі, в якому вони розкажуть про життя в палаці, переїзд з Британії до США й другу дитину.

У лютому також стало відомо, що Меган Маркл і принц Гаррі не повернуться в королівську сім'ю.

А от принц Вільям і Кейт Міддлтон обурені вчинком Меган і Гаррі – вони засуджують їхнє рішення виступити на телебаченні в шоу Опри Вінфрі.

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