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Компанія "Епіцентр К" започаткувала екомарафон "Збережи природу"

Сьогодні, 09:05

Епіцентр спільно з українськими зіркам влаштували екологічну акцію з висаджування дерев

Акція відбулася у межах екомарафону "Збережи природу", який компанія "Епіцентр К" започаткувала до Дня Землі. Мета екомарафону – об’єднати всі міста України та небайдужих українців задля збереження природи.

Співробітники компанії "Епіцентр К" на акції по висадці дерев. Фото: Епіцентр К
Співробітники компанії "Епіцентр К" на акції по висадці дерев. Фото: Епіцентр К

"Епіцентр, як соціально відповідальний бізнес, ініціює проєкти, що впливають на медицину, культуру, спорт та природу, тобто на якість нашого життя в цілому. Для цього ми використовуємо всі наші потужності. На сьогоднішній день планета змінюється все стрімкіше, і частина цих змін залежить від нас із вами.

Мета екомарафону "Збережи природу" – показати, що ставлення до довкілля може бути іншим; що товари, якими люди користуються щодня, можуть бути "еко"; що дерева потрібно не зрубувати, а висаджувати, в побуті використовувати ресайклінгові товара, які покликані зменшити екологічне навантаження на планету", – розповідає Chief Marketing Officer "Епіцентр К" Ірина Шинкаренко.

Власник і бренд-шеф ресторанів Gastrofamily Діма Борисов і СЄО Олена Борисова. Фото: Епіцентр К
Власник і бренд-шеф ресторанів Gastrofamily Діма Борисов і СЄО Олена Борисова. Фото: Епіцентр К

До ініціативи висаджування дерев приєдналися лідери думок – тим самим підкреслюючи важливість таких ініціатив – власник та бренд-шеф мережі ресторанів Gastrofamily Діма Борисов та СЕО Олена Борисова, співачка Анна Завальська з сином та батьком, блогерка й ведуча шоу "Ходят слухи" Раміна Есхакзай, головна редакторка журналу Cosmopolitan Україна Олександра Буринська, співачка Анна Добриднєва.

Співробітники компанії "Епіцентр К" на акції по висадці дерев. Фото: Епіцентр К
Співробітники компанії "Епіцентр К" на акції по висадці дерев. Фото: Епіцентр К

"Загазованість мегаполісів негативно впливає на самопочуття людей. Хоч ми прагнемо масового використання елекрокарів та сонячної енергії, цього поки що замало. І сьогодні, аби врятувати довкілля і хоч трохи очистити повітря, ми повинні активно озеленювати міста, висаджувати якомога більше дерев. Чим більше подібних ініціатив, які об'єднуватимуть всю Україну, тим краще для кожного з нас та наших дітей", – власник та бренд-шеф рестораторів Gastrofamily Діма Борисов.

Епіцентр вже висадив 30 плодових дерев у Житомирі та 50 хвойних і листяних дерев у Києві до Деня пам’яті Чорнобильської трагедії у сквері біля Національного комплексу "Експоцентр України" ВДНГ та в сквері пам’яті ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.

Також компанія встановила ресайклінгові компостери із переробленого пластику у Національному Ботанічному саду ім. М. М. Гришка та Ботанічному саду ім. Фоміна.

Співачка Анна Завальська із сином та батьком. Фото: Епіцентр К
Співачка Анна Завальська із сином та батьком. Фото: Епіцентр К

За даними екологів, у Києві при нормі насаджень 20 кв. метрів на людину не вистачає 918 га зелених насаджень, а в Одесі при нормі 14,4 кв. м на людину не вистачає 770 га зелених насаджень.

"Я вже не перший раз висаджую дерева. До цього мене привчив тато, він посадив і виростив понад 20 дерев. Приємно усвідомлювати, що все більше людей замислюються про екологію, про ставлення до нашої природи. Такі акції потрібні на постійній основі", – розповіла співачка, авторка пісень, продюсерка Анна Добриднєва.

Співробітники компанії "Епіцентр К" на акції по висадці дерев. Фото: Епіцентр К
Співробітники компанії "Епіцентр К" на акції по висадці дерев. Фото: Епіцентр К

У компанії розповіли, що на цьому не зупиняються: акція по висаджуванню дерев відбудеться і в інших містах України. Також компанія продовжить збирати вживані батарейки на переробку, заохочуватиме своїх покупців сортувати сміття в домашніх умовах, використовувати екопродукти та ресайклінговий посуд. Для цього мережа значно розширить свій асортимент екотоварів та запропонує клієнтам новинки, що полюбляться кожному: і в побуті, і в професійній діяльності.

Екомарафон "Збережи природу" є всеукраїнським, він немає обмежень – ні часових, ні географічних.

Компанія "Епіцентр К" запрошує кожного долучитися до екоініціатив: адже кожне посаджене дерево та кожна пластикова пляшка, що пішла на вторинну переробку, важливі для формування екокультури в нашій країні.

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