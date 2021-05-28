Команду фаворита Євробачення підозрюють в купленому лідерстві у букмекерів
Команду Мальти на "Євробаченні-2021" запідозрили, в розтраті бюджетних грошей на букмекерські ставки, щоб збільшити шанс на перемогу
Довгий час представницю Мальти співачку Destiny букмекери називали головною претенденткою на перемогу на "Євробаченні-2021", але виконавиця посіла сьоме місце. Тепер з'явилася інформація, що команда Destiny частину виділеного бюджету на міжнародний конкурс витратила на ставки букмекерів. Буде проведено розслідування.
Як пише Times of Malta , міністр внутрішніх справ і національної безпеки Мальти Кармело Абела розпорядився провести аудит витрат делегації на "Євробаченні". Зазначається, що на міжнародний конкурс з національного бюджету країни було виділено 650 тисяч євро, але частина грошей команди співачки витратила на букмекерські ставки та рекламу у блогерів в соцмережах.
Нагадаємо, в цьому році переможцем "Євробачення" стала італійська група Måneskin.
Раніше співачка Маніжа вирішила подати до суду на російське видання за наклеп.
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше