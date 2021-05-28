Команду фаворита Євробачення підозрюють в купленому лідерстві у букмекерів

Команду Мальти на "Євробаченні-2021" запідозрили, в розтраті бюджетних грошей на букмекерські ставки, щоб збільшити шанс на перемогу

Фото: eurovision.tv

Довгий час представницю Мальти співачку Destiny букмекери називали головною претенденткою на перемогу на "Євробаченні-2021", але виконавиця посіла сьоме місце. Тепер з'явилася інформація, що команда Destiny частину виділеного бюджету на міжнародний конкурс витратила на ставки букмекерів. Буде проведено розслідування.

Як пише Times of Malta , міністр внутрішніх справ і національної безпеки Мальти Кармело Абела розпорядився провести аудит витрат делегації на "Євробаченні". Зазначається, що на міжнародний конкурс з національного бюджету країни було виділено 650 тисяч євро, але частина грошей команди співачки витратила на букмекерські ставки та рекламу у блогерів в соцмережах.

Destiny Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, в цьому році переможцем "Євробачення" стала італійська група Måneskin.

Раніше співачка Маніжа вирішила подати до суду на російське видання за наклеп.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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