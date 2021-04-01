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Кого Меган Маркл вважає расистом у королівській родині: названо ім'я

Сьогодні, 14:10

Через місяць після інтерв'ю з'являються нові подробиці

Обговорення інтерв'ю герцогів Сассекських не вщухає навіть через місяць. Коли Меган Маркл звинуватила палац в расизмі, заявивши, що хтось із королівської сім'ї питав, наскільки темношкірим буде Арчі, вона вирішила залишити в секреті, хто це був. Британська світська левиця леді Колін Кемпбелл, яка опублікувала кілька біографій членів королівської сім'ї, розповіла, хто це був. Про це повідомляє The Mirror.

Кольором шкіри сина принца Гаррі та Меган цікавилася донька Єлизавети II принцеса Анна. І як виявилося, герцогиня Сассекська все неправильно інтерпретувала.

Принцеса Анна
Принцеса Анна
Фото: Getty Images

Дочка Єлизавети II не схвалювала шлюб Гаррі з Меган. Зазначається, що вона намагалася його відговорити від одруження з актрисою. Принцеса Анна боялася, що американка ніколи не зрозуміє і не сприйме культурну спадщину Британії.

"Не було ніякої стурбованості стосовно кольору шкіри Меган. Принцеса Анна була стурбована тим, що, як шлюб буде укладено і з'являться діти, виникнуть величезні проблеми. Але не через колір шкіри, а через нездатність Меган цінувати культурні відмінності й дійсно поважати інститут монархії, з яким її пов'яже шлюб ", – сказала Колін Кемпбелл.

Королівські хрестини
Королівські хрестини
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Принц Гаррі розповів Меган про розмову з тіткою. Герцогиня Сассекська неправильно все зрозуміла, вирішивши, що принцеса Анна – расистка. Маркл зрозуміла під "труднощами" те, що Арчі не отримає всіх почестей, які отримали діти Кейт Міддлтон та інші королівські спадкоємці.

"Маркл інтерпретувала ці слова так, ніби мався на увазі саме колір шкіри", – розповіла Колін Кемпбелл.

Нагадаємо, що це не вперше, коли Меган Маркл все не так розуміє. Наприклад, виникла плутанина з датою весілля герцогів Сассекських.

Після всіх заяв Меган Маркл буде складно налагодити стосунки з королівською родиною, але, можливо, вона зробить перший крок, адже в квітні Єлизавета II святкує день народження. А якщо хтось із ваших знайомих теж іменинник, пропонуємо заглянути в наш календар подарунків.

Раніше королівська сім'я спростовувала слова Меган Маркл про расизм.

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