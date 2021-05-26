Книголюб і маленька балерина: що відомо про дітей Сергія Притули

У телеведучого ростуть талановиті і всебічно розвинені діти. Дізнайтеся, чим любить займатися 12-річний Дмитро та трирічна Соломія

Сергій Притула з дітьми - Дмитром і Соломією Фото: instagram.com/siriy_ua

25 травня у телеведучого Сергія Притули народилася дочка Стефанія. Дівчинка стала третьою дитиною Сергія. У Притули також є 12-річний син Дмитро і дочка Соломія, якій через декілька місяців виповниться чотири роки.

Life Сьогодні зібрали всі найцікавіші факти про спадкоємців Притули. Які таланти у Дмитра і Соломії і чим вони люблять займатися – читайте в нашому матеріалі.

Книголюб і програміст

Синові Сергія Притули – Дмитру в жовтні 2021 року виповнюється 13 років. Хлопчик – дитина ведучого від першого шлюбу з Юлією Притулою (Андрійчук). Сергій і Юлія познайомилися в 2007 році в Тернополі, проте пізніше вони розлучилися.

"На жаль, за низкою обставин і через моє невміння правильно утримувати баланс між витратою часу, уваги на сім'ю і на роботу, я не зміг вберегти свій шлюб. З іншого боку, я радий, що з колишньою дружиною ми залишаємося в максимально хороших стосунках", – зізнався Сергій в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" в 2019 році.

Син Сергія Притули Дмитро зі своєю мамою – Юлією Фото: instagram.com/myuslya

Раніше Сергій розповідав, що його син живе як з ним, так і зі своєю мамою, а з другою дружиною ведучого у хлопчика чудові стосунки. Більш того – колишня і нинішня дружини Притули теж спілкуються!

Притула-молодший росте талановитим і тямущим хлопцем. До своїх 12-ти років Дмитро прочитав чимало книг, адже читання – це одне з його улюблених занять. Мабуть, любов до книг хлопчикові передалася від його батька.

Дмитро, син Сергія Притули Фото: instagram.com/juniorprytula

Дмитро також захоплюється комп'ютером і 3D-моделюванням. За словами Сергія Притули, його син ходить в комп'ютерну академію, грає на ударних і займається плаванням.

"Йому страшенно подобається писати якісь програми, працювати в 3D. Відверто не зовсім петраю в тому, чим він займається, але дитина щаслива, то і я коло неї. Окрім того, він вчиться грати на барабанах та ходить на плавання. Я не скажу, що в нього є якийсь талант до музики, як у супербарабанщика, але це йому цікаво, допомагає розвиватися, а, головне, він цього хоче", – розповідав Сергій Новому каналу.

У своїх інтерв'ю Сергій не раз згадував, що його син – ще й дуже турботливий брат. До слова, крім Соломії у Дмитра є ще і молодша сестра по матері – Катя.

Син Сергія Притули Дмитро зі своєю молодшою сестрою з боку матері – Катею Фото: instagram.com/myuslya

Балерина і художниця

Ще один привід для щастя Сергія – це його дочка Соломія. Дівчинці скоро виповниться чотири роки.

Сергій Притула з дружиною і дітьми Фото: instagram.com/siriy_ua

За словами Притули, малятко відвідує балетну школу. Також у маленької Соломії прокинувся інтерес до малювання.

"Спочатку вона каже, що не хоче йти на заняття. Потім каже, що не хоче звідти йти додому. Це нас дуже смішить. Крім того, помітив, що Соломійка любить малювати. Від якоїсь примітивної дитячої історії її малюнки починають переходити до чогось цікавого та осмисленого. Їй дуже подобається експериментувати з кольорами", – поділився ведучий.

Раніше Сергій Притула кумедно привітав маму з 66-річчям і згадав, як вона з валеріаною дивиться на нього по ТБ.

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