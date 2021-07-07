Кліпмейкер Юрій Двіжон про панічні атаки, ЛГБТ в шоу-бізнесі, США та дружбу з Іриною Білик

Розпитали у відомого українського кліпмейкера про те, як він пережив карантин, чому не хоче жити в США, про ситуацію із відношенням українського суспільства до ЛГБТ і не тільки

Юрій Двіжон / Фото: Сьогодні, пресслужба

Юрій Двіжон – молодий український режисер та кліпмейкер, ЛГБТ-активіст. Зняв кліпи для Ірини Білик, Павла Зіброва, Христини Соловій, Jerry Heil, Олі Цибульскої, Світлани Тарабарової та багатьох інших артистів. Юрій також зняв фільми "Не ховай очей" та "Не ховай очей-2. Наші в США", що розповідає про долю українців – ЛГБТ-емігрантів.

В інтерв’ю Life Сьогодні Юрій розповів про те, що робив на карантині, стосунки з Іриною Білик, представників ЛГБТ в українському шоу-бізнесі, співпрацю з Вікторією – колишньою солісткою гурту НАНГЕЛИ та інше.

Про творчість на карантині

Творча сфера, зокрема шоу-бізнес, продакшен, концертна діяльність артистів – всі дуже постраждали під час пандемії. Як фізично, фінансово – так і психологічно. Юрій зізнався, що під час жорсткого локдауну вперше відчув панічні атаки.

Я радий, що в цей період я мав час для саморозвитку, вдосконалював свою англійську мову та провів більше часу зі своєю сім’єю. Минулої весни в мене почались панічні атаки. З цим явищем я вперше зіштовхнувся в своєму житті. Радий, що я зміг їх подолати. На це в мене пішло десь до пів року часу. Пишаюсь, що для цього я не підсів на антидепресанти. Зараз я максимально щасливий та в дечому вдячний за цей досвід. Він допоміг мені подорослішати, – зізнається Юрій.

Юрій Двіжон / Фото: прес-служба

Для деяких цей період став дуже важким, а комусь навпаки допоміг відкрити нове дихання, придумати та створити якісь цікаві речі, надихнувшись карантином. За словами кліпмейкера, під час першого локдауну, він створив відео для інді-співачки Shy на пісню "Твої слова" та зняв перший кампейн для бренду FROLOV.

За останні пів року Юрій також виступив режисером одразу декількох кліпів відомих українських артистів. Серед них і Світлана Тарабарова.

Пам’ятаю, як в перші дні, коли людство дізналось про коронавірус, ми знімали роботу для Світлани Тарабарової. Вже тоді вона була вагітна другою дитиною. Звісно, ми дуже хвилювались, аби наша артистка не заховоріла. На щастя, все склалось добре, – каже Двіжон.

До речі, раніше Юрій розповідав нам, що вже вакцинувався і всім радить це зробити.

Про Ірину Білик

В одному з інтерв’ю Юрій назвав Ірину "хрещеною мамою в шоу-бізнесі".

Вперше ми познайомились ще у 2016 році і наша дружба та співпраця триває дотепер. Вона знає, чого чекати від мене на площадці, я знаю, чого від неї. Нам весело та комфортно разом. Можливо, скоро нас чекає ще одна нова робота, – інтригує кліпмейкер.

Ірина Білик / Фото: пресслужба

Про ЛГБТ

Ірина активно підтримує ЛГБТ-спільноту в Україні. Ми поцікавилися у Юрія – на його думку, чи покращилася ситуація з відношенням українців до ЛГБТ в порівнянні, наприклад, з минулим роком.

Звісно я бачу позитивну динаміку. Впевненний деякі особистості в нашому шоу-бізнесі задумуються про камінг-аути. Можливо, зовсім скоро ми почуємо про це. Загалом в ЛГБТ-комюніті, особливо серед молоді, я все частіше чую про зроблені камінг-аути та хепі-початки нового вільного життя. Це не може не радувати мене. Я вважаю, що ми стаємо вільнішою та толерантнішою нацією, – впевнений Юрій.

Юрій Двіжон / Фото: пресслужба

На момент спілкування з Юрієм ні ми, ні він ще не знали, що через кілька днів на фестивалі Atlas Weekend співак MELOVIN зробить перший серед українських артистів камінг-аут. Чекаємо, коли й інші артист зважаться на такий сміливий вчинок. Адже, за словами Юрія, представників ЛГБТ-спільноти серед наших артистів немало.

Не всі українські артисти та артистки є представниками та представницями ЛГБТ, але їх дійсно досить багато, – каже Юрій.

Ми поцікавилися у Двіжона, чи не вважає він, що сьогодні багато медіа просто "хайпують" на темі ЛГБТ, а людей цікавлять тільки "брудні подробиці", а не боротьба ЛГБТ-представників за права.

Чим частіше будуть про це говорити, тим буденнішою ця тема стане для українців. Нікого ж не дивують зараз новини про те, що Земля кругла, так само суспільство повинно відноситись до присутності ЛГБТ-людей. Нічого протизаконного, незвичного в цьому немає. В США кожного року під час прайд-місяця і не тільки, десятки селебрітіз роблять камінг-аути і це норма, – каже Юрій.

За словами кліпмейкера, Україна повільно, але йде до такої ж тенденції.

Зйомки кліпу MELOVIN / Фото: пресслужба

Про США

Юрій неодноразово відвідував США, де і ставлення до ЛГБТ набагато краще, і шоу-бізнес "ширший". Ми попросили режисера поділитися враженнями від своїх поїздок до країни, куди прагнуть переїхати на постійне місце проживання багато людей з усього світу, зокрема з України.

США дуже класна країна для відпочинку та натхнення, але життя там відрізняється від життя, наприклад, в Європі. В нас люди звикли більше відпочивати, менше приділити уваги роботі. Там в основному вона займає левову частку життя кожного американця. Їхнє красиве життя у більшості все в кредитах. Там нав’язується думка, що тобі кожного року потрібен новий IPhone, автомобіль. Для того щоб його отримати ти можеш взяти кредит. Здорова їжа там також коштує зовсім по-іншому ніж у нас, і не кожен там може її собі дозволити. Це все впливає на здоров'я та зовнішній вигляд. Взагалі ментально мені ближчі європейці з їхніми цінностями та більш розміреним стилем життя та споживання, – каже Юрій.

За словами кліпмейкера, колись він також хотів перебратися туди жити, але зараз йому подобається жити та працювати на батьківщині.

Юрій Двіжон / Фото: пресслужба

Про Вікторію з НЕАНГЕЛІВ

Нещодавно гурт НЕАНГЕЛИ припинив своє існування після 10 років на сцені. Слава Каміньска та Вікторія Сміюха вже встигли випустити свої перші хіти та кліпи. Режисером відеороботи останньої став Юрій.

Я не приховую, що більшу частину творчості гурту я слухав і добре знаю. Я завжди хотів поспівпрацювати з дівчатами. Отримати пропозицію від Вікторії було приємною несподіванкою і я радий, що ми знайшли з нею творчий зв’язок. На площадці нам було максимально комфортно та весело. Віка дуже світла, добра та відкрита особистість.

Про співпрацю зі FROLOV та плани

За словами Юрія, кампейни для бренду FROLOV – це роботи, "якими вын пишатиметься все життя".

Зараз я в процесі придумування ідей для артистів, з якими я вже встиг попрацювати цього року, не хочу називати їх імена, але впевнений, що це будуть не менш цікаві роботи. Також найближчим часом в мене вийде новий кампейн для бренду Frolov, який я зняв минулої осені в США, – дылиться Юрій.

Бліц

Я ніколи не зніму в кліпі …речі, які викликають огиду.

…речі, які викликають огиду. Заради роботи я готовий …завжди вдосконалюватись, аби бути актуальним часові, в якому живу.

…завжди вдосконалюватись, аби бути актуальним часові, в якому живу. Я мрію зняти кліп для …Джамали та "Один в каноє".

…Джамали та "Один в каноє". Найкраща якість режисера – це …вміння переконати та вгадати бажання клієнта.

…вміння переконати та вгадати бажання клієнта. Я хочу, щоб Україна …стала країною, в яку захочуть повернутись всі українці, які з неї колись емігрували.

…стала країною, в яку захочуть повернутись всі українці, які з неї колись емігрували. Нова звичка, яка в мене з’явилася за період пандемії – слухати подкаст BBC Global news англійською і кататись на самокаті.

– слухати подкаст BBC Global news англійською і кататись на самокаті. В коханій людині я ціную, що він …доповнює мене та спонукає до розвитку та вдосконалення кожного дня.

…доповнює мене та спонукає до розвитку та вдосконалення кожного дня. Найкращий кліп, який я бачив за все життя – Tату – "Простые движения". Він дуже концептуальний і в ньому є душа, а не просто красива картинка без сенсу.

– Tату – "Простые движения". Він дуже концептуальний і в ньому є душа, а не просто красива картинка без сенсу. Я вірю в …життя після смерті

…життя після смерті Одна фраза, яку б я сказав всім гомофобам у відповідь на агресію: "Я вас люблю".

Раніше Юрій Двіжон розповів, чому багато зірок приховють своб орієнтацію.