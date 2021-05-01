54-річний Кіркоров зізнався в коханні MARUV: Вона така комфортна

Знаменитості разом прийшли на програму "Вечірній Ургант", де представили спільний трек

Нещодавно Філіп Кіркоров і MARUV випустили відео на пісню Komilfo. Ролик вийшов дуже провокаційний і його навіть порівняли з роботою Леді Гаги.

Незабаром новостворений дует побував на шоу "Вечірній Ургант". Там король поп-музики просто засипав українську співачку компліментами. Нам навіть здалося, що між ними пробігла іскра.

Скріншот з відео

Кіркоров зізнався, що ідея записати пісню прийшла йому в голову раптово, і що він перший написав MARUV. 54-річний артист навіть почав займатися спортом, щоб поруч з Анею виглядати привабливо.

"Вона НЛО у всьому. Сама пише музику, сама креативить, придумує хореографію. Я Анну пізнав, коли ми почали разом працювати в студії. Я закохався. Вона така приголомшлива, така душка", – сказав Філіп Кіркоров.

Скріншот з відео

Співак також згадав той факт, що в його житті важливу роль відігравали жінки на "А": Ані Лорак, Анна Нетребко, Аня Марув, Алла Агєєва (Маша Распутіна). А коли Іван Ургант нагадав про Пугачову, то Кіркоров коротко сказав: "Там своя історія".

Нагадаємо, нещодавно Філіп Кіркоров проігнорував 72-річчя Алли Пугачової. Примадонна залишилася без привітань екс-чоловіка.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися