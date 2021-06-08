Кирило Андрєєв з Иванушек International вперше став дідусем

20-річний син артиста, Кирило Андрєєв-молодший, який нещодавно одружився, став батьком. У них з дружиною народилася дочка

У Кирила Андрєєва народилася онука Фото: instagram.com/kirillandreev71, instagram.com/aadelandr/

Соліст відомої російського гурту "Иванушки Inetranational" Кирило Андрєєв вперше став дідусем. У його 20-річного сина Кирила і його дружини Аделіни народилася дочка. Про це сьогодні, 8 червня, Аделіна повідомила на своїй сторінці в Instagram. Дівчинка з'явилася на світ ще 4 червня, як і дочка Меган Маркл і принца Гаррі.

"Ласкаво просимо до цього світу, наша маленька принцесо! Дякую, що вибрала нас, ми з татом будемо робити все, щоб ти була щаслива!" – підписала знімок з букетом квітів і біркою з пологового будинку Аделіна.

Ім'я дівчинки та інші подробиці сім'я поки що не повідомляє. Відомо лише, що мама і дочка вже вдома і почуваються добре.

Онука Кирила Андрєєва народилася 4 червня Фото: instagram.com/aadelandr/

Про те, що Кирило Андрєєв стане дідусем стало відомо в квітні цього року. Тоді невістка артиста опублікувала фото, на якому вона, будучи вагітною, позує з чоловіком.

Кирило Андрєєв-молодший і його дружина Аделіна Фото: instagram.com/aadelandr/

Пара зіграла весілля на початку 2020 року, але розповіла про це тільки через три місяці після торжества. Тоді громадськість неоднозначно відреагувала на той факт, що Кирило Андрєєв-молодший вирішив одружитися в такому юному віці. Хлопець не став мовчати і написав в своєму Instagram-акаунті пост, в якому пояснив, що весілля було повністю усвідомленим вчинком.

"Я знайшов свою кохану, я горю бажанням побачити весь світ з нею, навчитися речам, які необхідні, саме з нею. Скажіть мені, як інакше? Адже якщо втілити в життя всі ц "гуляння", то можна так і залишитися одному...Якщо ви полюбили і зрозуміли, що це саме ваша людина, не бійтеся робити правильний і серйозний крок – створювати сім'ю!" – написав тоді Кирило.

Зараз молоді батьки проживають в Москві, в квартирі, яку їм подарував Кирило Андрєєв-старший. Син соліста "Иванушек International" зараз займається навчанням і підробітком.

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч зізнався, що планує назвати сина незвичайним ім'ям.

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