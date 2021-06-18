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Кім Кардаш'ян влаштувала своїй дочці вечірку в стилі смайлика в вигляді купки фекалій

Сьогодні, 11:11

Восьмирічна Норт Вест у захваті від відомого коричневого емодзі. На святі всі були одягнені в костюми у вигляді цього смайлика

Дочка Кім Кардаш'ян фанатіє від емодзі у вигляді купки фекалій
Дочка Кім Кардаш'ян фанатіє від емодзі у вигляді купки фекалій
Фото: Сьогодні, instagram.com/kimkardashian

Зірка ТВ, модель і бізнесвумен Кім Кардаш'ян, яка розповіла про проблеми з ексчоловіком, обожнює своїх чотирьох дітей і виконує їхні будь-які бажання. Нещодавно її старшій дочці Норт виповнилося вісім років. Виявилося, що дівчинка обожнює емодзі у вигляді купки фекалій і попросила маму влаштувати їй вечірку в стилі цього знаменитого смайлика.

Як повідомляє E!, всі діти на вечірці були вбрані в костюми коричневого емодзі.

Скріншот: Instagram

Під купку фекалій також були стилізовані і частування, повітряні кулі, аксесуари та прикраси.

Скріншот: Instagram

Крім Норт у Кім є ще троє дітей: дочка Чикаго і сини Сейнт і Псалм. Вони народилися в шлюбі з відомим репером Каньє Вестом. Нещодавно Кім і Каньє вирішили розлучитися. Кім Кардаш'ян і Каньє Вест уклали шлюб в 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки.

Нагадаємо, раніше Каньє Веста помітили на прогулянці разом з моделлю Іриною Шейк у Франції. Ірина прилетіла до Каньє, щоб разом відсвяткувати його день народження, який артист відзначав 8 червня. Як повідомили ЗМІ, Ірина Шейк була "вражена" тим, що репер запросив її до Франції, і "з радістю" прийняла пропозицію провести з ним час.

Ймовірно, ви, як і Кім, захочете цього літа влаштувати вечірку і відмінно провести час. Ми придумали 10 крутих лайфхаків для цього літа – проведіть теплий сезон яскраво і цікаво.

Раніше відбулася прем'єра останнього випуску популярного в США реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", де Кім Кардаш'ян знову розговорилася на тему її розлучення з репером Каньє Вестом. Кім зізналася, що зараз вона ходить до психолога і намагається "знайти відчуття щастя". Крім цього, теледіва заявила, що вона весь час відчувала себе самотньою.

Дивіться відеосюжет про розлучення Кім і Каньє:

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