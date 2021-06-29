Настя Івлєєва ефектно покликала Кардаш'ян на зустріч в Римі: Кім, давай колаборейшн!

Популярна російська блогерка Настя Івлєєва вирушила відпочивати до Риму та дізналася, що саме зараз там знаходиться знаменита світська левиця Кардаш'ян

Настя Івлєєва запропонувала Кім Кардаш'ян зустрітися Римі / Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/_agentgirl_

Відеоблогерка Настя Івлєєва, яка згідно з чутками може розлучитися з Елджеєм, вирішила вивести свої колаборації з зірками на новий рівень і співпрацювати з самою Кім Кардаш'ян. За словами Насті, яка зараз знаходиться в столиці Італії, їй "нашептала пташка", ніби американська світська левиця теж в Римі. Дівчина вирішила не упускати момент і привернути до себе увагу Кардаш'ян за допомогою соцмережі та шанувальників. Кажучи про Європу, в нашому туристичному гайді ви знайдете локації, схожі на Грецію та Ісландію, але які знаходяться прямо під Києвом.

В Instagram Настя Івлєєва опублікувала короткий ролик, в якому зробила офіційне звернення до Кім.

"Друзі, пташка донесла мені, що сама Кім Кардаш'ян теж знаходиться в Римі та, звичайно ж, я не можу відзначити цю подію, тому що всі кажуть: "Зустрінься з нею". Так, я не проти", – сказала Настя.

Потім блогерка звернулася до самої Кім Кардаш'ян своєю ефектною "англійською" мовою.

"Нумо зустріньмось, колаборейшн Раша енд Америка, зробимо фото, знімемо відео, поїмо, все, що тобі завгодно. Пиши, ось моя футболка, якщо побачиш мене, підходь, не соромся", – сказала блогерка.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику!

На підтримку блогерки підписники почали позначати акаунт Кім Кардаш'ян в коментарях для залучення її уваги. Сама ж Настя Івлєєва вирішила прокоментувати свіжу публікацію світської левиці.

"Кім, напиши мені", – прокоментувала блогер.

Скріншот Instagram

Коментар Івлєєвої зібрав понад 13 тисяч переглядів, отже є ймовірність, що Кім Кардаш'ян його помітила.

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