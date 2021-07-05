Кейт Міддлтон змушена піти на карантин

Кейт Міддлтон скасувала всі плани на цей тиждень. Принц Вільям відвідає кілька заходів без дружини

Кейт Міддлтон знаходиться на самоізоляції / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон, яка днями відвідала щорічний тенісний турнір , зараз знаходиться на самоізоляції в Кенсингтонському палаці. Герцогиня Кембриджська поспілкувалася з людиною, у якої був позитивний результат на COVID-19.

"Минулого тижня герцогиня Кембриджська контактувала з кимось, хто згодом отримав позитивний тест на COVID-19. Вона не відчуває ніяких симптомів, але дотримується всіх відповідних посібників і самоізолюється будинку" – цитує слова прес-секретар Кенсингтонського палацу BBC.

Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Принцу Вільяму доведеться сьогодні одному відвідати собор Святого Павла, де відбудеться служба в честь 73-ої річниці створення Національної служби охорони здоров'я Англії

Нагадаємо, нещодавно Кейт Міддлтон вакцинувалася від COVID-19.

Раніше принц Вільям розповів про нову посаду дружини. Єлизавета II довірила Кейт Міддлтон бути покровителем фрегата, побудованого для Королівського флоту Британії.

Варто зазначити, що бути покровителем – почесно, і зазвичай така посада довіряється жінці з цивільних осіб, уособлюючи в собі талісман судна. Саме Кейт Міддлтон буде присутня на урочистих церемоніях присвоєння імені кораблю і спуску судна на воду.

Спецслужби запобігли отруєння старшого сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон – подробиці в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що Кейт Міддлтон вийшла в світ в стильному casual-наряді.