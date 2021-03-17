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Кейт Міддлтон з'явилася в піджаку з мас-маркету і кольє за 10 тисяч гривень: фото

Сьогодні, 17:17

Герцоги Кембриджські тепло привітали всіх з Днем святого Патрика

Принц Вільям і Кейт Міддлтон, яка раніше відреагувала на скандальне зізнання Меган Маркл, записали відеопривітання до Дня святого Патріка. У самому ролику герцогиня Кембриджська з'явилася в стильному вбранні, який знову став предметом обговорень фанатів королівської сім'ї.

На відео, опублікованому в Instagram-акаунті Кенсінгтонського палацу, принц Вільям і Кейт Міддлтон говорять одразу двома мовами – англійською і ірландською.

Як повідомляє таблоїд Daily Express, святковий образ Кейт створила з зеленим твідовим блейзером від бренду Zara за 59 фунтів стерлінгів (приблизно 2300 гривень), а на шию одягнула золоту підвіску від бренду Daniella Draper – Gold Baby Shamrock Necklace вартістю у 250 фунтів стерлінгів (приблизно 10 400 тисяч гривень).

Принц Вільям був одягнений в сорочку і зелений светр.

Скріншот Instagram

"Рік тому ми відвідали Ірландію, це було за кілька тижнів до того, як наше життя кардинально змінилася з початком пандемії. Нас тепло прийняли, що говорить про дружбу між нашими країнами й міцними відносинами між Сполученим Королівством та Ірландією. Ми знаємо, що для ірландців, що живуть в різних куточках світу, цей день буде не схожим на звичний для них. Але ми сподіваємося, що вони зможуть відсвяткувати його в безпеці", – сказали герцоги Кембридзькі в відео.

Нагадаємо, що раніше Меган Маркл і принц Гаррі дали резонансне інтерв'ю Опрі Вінфрі. Подружжя розповіли про труднощі життя в королівській сім'ї, а також зробили кілька серйозних звинувачень на адресу палацу.

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Кейт Мідлтон принц Вільям Королівська сім'я
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