Кейт Міддлтон і принц Вільям задумалися про поповнення в родині

Пара хоче четверту дитину

Схоже, в королівській сім'ї в цьому році може бути справжній бебі-бум. ЗМІ заговорили про те, що Кейт Міддлтон і принц Вільям задумалися про четверту дитину.

Таку інформацію повідомило джерело виданню Us Weekly. За словами інсайдера, герцогиня Кембриджська завжди хотіла чотирьох дітей, але коронавірус вніс корективи в її плани. Нині ж, коли в Британії почалася вакцинація, Кейт вирішила, що можна задуматися про поповнення в родині.

У принца Вільяма і Кейт Міддлтон напевно вже є плани на 14 лютого. Радимо і вам вже визначитися, чим здивувати кохану людину у День святого Валентина — наші 14 ненудних ідей.

Тож, джерело розповіло, що дружина принца Вільяма вже дотримується спеціальної дієти, щоб підготувати організм до вагітності.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: скриншот

Що стосується самого принца Вільяма, то Кейт знадобився час, щоб умовити його на ще одну дитину.

"Раніше він вважав, що трьох дітей їм більш ніж достатньо. Думка, що малюків буде четверо, його не радувала. Але бажання Кейт народити четверту дитину надихнуло його", – сказало джерело.

Про свої плани Кейт і принц Вільям вже розповіли Єлизаветі II. Вона зраділа такій новині і не проти ще одного правнука.

Раніше ми розповідали, що в Мережі заговорили про вагітність Меган Маркл.

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