Кейт Міддлтон і принц Вільям відреагували на смерть принца Філіпа

Чоловік королеви Єлизавети II помер 9 квітня

Сьогодні стало відомо про смерть герцога Единбурзького принца Філіпа – чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II. 10 червня йому б виповнилося 100 років.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відреагували на смерть принца Філіпа. В їхньому офіційному Instagram-акаунті з'явився пост з повідомленням про втрату і чорно-білим фото герцога.

Скріншот: instagram.com/kensingtonroyal

"З глибоким сумом Її Величність Королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Королівська родина приєднується до людей з усього світу, оплакуючи його втрату", – йдеться в повідомленні герцогів Кембриджських.

Єлизавета II, принц Філіп, Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

У Британії оголошено національну жалобу за принцем Філіпом, яка триватиме 30 днів.

Нагадаємо, що в березні чоловіку Єлизавети II зробили операцію на серці. Він кілька тижнів провів у лікарні, де його відвідували принц Вільям і принц Чарльз.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися