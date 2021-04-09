Кейт Міддлтон і принц Вільям відреагували на смерть принца Філіпа
Чоловік королеви Єлизавети II помер 9 квітня
Сьогодні стало відомо про смерть герцога Единбурзького принца Філіпа – чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II. 10 червня йому б виповнилося 100 років.
Принц Вільям і Кейт Міддлтон відреагували на смерть принца Філіпа. В їхньому офіційному Instagram-акаунті з'явився пост з повідомленням про втрату і чорно-білим фото герцога.
"З глибоким сумом Її Величність Королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького.
Королівська родина приєднується до людей з усього світу, оплакуючи його втрату", – йдеться в повідомленні герцогів Кембриджських.
У Британії оголошено національну жалобу за принцем Філіпом, яка триватиме 30 днів.
Нагадаємо, що в березні чоловіку Єлизавети II зробили операцію на серці. Він кілька тижнів провів у лікарні, де його відвідували принц Вільям і принц Чарльз.
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