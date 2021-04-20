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Зета-Джонс зачарувала рідкими фото їхньої з Дугласом підрослої 18-річної доньки: Копія батьків

Сьогодні, 17:29

Акторка душевно привітала дочку з 18-річчям і назвала її не по роках мудрою. Шанувальники акторки відзначили приголомшливу подібність 18-річної Керіс з її зірковими батьками

Акторка Кетрін Зета-Джонс, яка показала чуттєвий поцілунок з 76-річним Дугласом, привітала дочку з 18-річчям. Зіркова мама опублікувала їхнє спільне архівне фото, на якому Керіс зображена ще маленькою. Потім акторка прикріпила знімок вже підрослої Керіс, яка тепер стала копією своїх батьків.

У своєму Instagram-акаунті Кетрін Зета-Джонс душевно привітала дочку і назвала її народження найбільшою гордістю у своєму житті.

Кетрін Зета-Джонс і Керіс
Кетрін Зета-Джонс і Керіс
Фото: Instagram/catherinezetajones

"Сьогодні о 5 годині ранку ти написала мені, щоб подякувати за те, що я тебе народила. Ось яка ти дівчина. Ти не по роках мудра. Твоя краса глибока, і твоє серце досить велике, щоб любити й оточувати любов'ю світ, твоє почуття гумору... дуже важливо... чудово. Я могла б продовжити. А ось над твоєю японською потрібно трохи попрацювати, але це здійснимо. Я люблю тебе, ангел. Мама", – написала Кетрін Зета-Джонс.

Керіс Зета-Дуглас
Керіс Зета-Дуглас
Фото: Instagram/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас, у яких різниця у віці 25 років, вперше стали батьками у 2000 році. Тоді у пари народився син – Ділан, а Керіс з'явилася на світ декількома роками пізніше – у 2003-му.

У коментарях не могли не відзначити схожість Керіс з її зірковою мамою. На фото можна побачити, як Кетрін Зета-Джонс виглядала у 22 роки.

Кетрін Зета-Джонс в молодості і її 18-річна дочка Керіс
Кетрін Зета-Джонс в молодості і її 18-річна дочка Керіс
Фото: Getty Images, instagram.com/carys.douglas

Також відзначили, що подорослішала Керіс ще більше стала схожа на свого батька. Сам Майкл Дуглас теж запостив фото з улюбленою дочкою.

Майкл Дуглас і його дочка Керіс
Майкл Дуглас і його дочка Керіс
Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

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