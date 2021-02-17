Кендалл Дженнер створила власний бренд текіли. Чому його тримали в секреті та яка ціна

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Відома американська модель, молодша сестра Кім Кардашьян Кендалл Дженнер випустила власний бренд текіли "818". Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Вже майже 4 роки я подорожую, щоб створити найкращу дегустаційну текілу. Після десятків сліпих випробувань смаку, поїздок до нашої лікеро-горілчаної фабрики, анонімної участі у світових дегустаційних конкурсах та перемог", — написала модель.

Текілу створювали 4 роки, але приховували процес, тому представляли її анонімно на алко-конкурсах. І саме її напій виграв нагороду Best Reposado 2020 року на World Tequila Awards. Суддям сподобалося у "818" землистий аромат, який натякає на пиріг з пеканом, солодку картоплю та карамель.

Текіла "818" Фото: instagram.com/kendalljenner

Дизайн текіли мінімалістичний, а назва створена в честь міста Халіско, що в Мексиці. Текіла буде продаватися за 59,99 доларів.

Асортимент "818" Фото: instagram.com/kendalljenner

Загалом у арсеналі бренду — три види текіли: Blanco Tequila, Reposado Tequila і Añejo Tequila.

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