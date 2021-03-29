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"Здавалося, що я помру": Jerry Heil, Кот, Melovin та інші зірки розповіли про панічні атаки

Сьогодні, 16:03

Від ПА страждає більше 2,5% населення планети

Згідно з інформацією Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії, від панічних атак (ПА) страждає більше 2,5% населення планети. З ними все частіше стикаються в сучасному світі, а хтось переживати ПА почав ще в підлітковому віці.

Українські зірки не виняток. Про пережитий досвіді панічних атак відверто в програмі "Зірковий шлях" розповіли Jerry Heil, Анатолій Анатоліч, Женя Кот, Melovin та інші.

Jerry Heil вперше зіткнулася з підвищеною тривожністю ще у школі. "Я йду, мені страшно, що на мене дивляться і у мене починає пересихати в роті, я починаю плакати, мене починає трясти. І я завжди заходила в школу з очима на мокрому місці", – зізнається співачка.

Jerry Heil
Jerry Heil
Фото: instagram.com/thejerryheil

Панічна атака у неї також трапилася після поразки на Нацвідборі на "Євробачення". "На 10 хвилин у мене сильно піднялася тривога, я ще сама була вдома, без підтримки це важко", – говорить Jerry Heil.

Панічні атаки відбуваються без видимої причини, каже психологиня Світлана Арефнія: "Небезпеки немає і людина починає себе цю небезпеку малювати в своїй голові. І чим більше вона її малює, тим більше занурюється в цю панічну атаку. І ви починаєте задихатися, змінюється серцебиття" .

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Подібні відчуття пережив кілька місяців тому співак Melovin. Вперше панічна атака у нього трапилася після емоційно насиченого дня.

MELOVIN
MELOVIN
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Раптова нестача повітря, сильне хвилювання, ніби зараз має щось статися! Сиджу на ліжку, боюся заснути і не відкрити очей! Здавалося, що я просто божеволію...", – поділився хвилюваннями артист.

З тих пір ПА почали переслідувати співака. І впоратися з ними йому допомогла поїздка в Одесу до рідних. Там він багато гуляв на свіжому повітрі біля моря і повністю налагодив режим сну.

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Танцюрист Євген Кот зізнався, що півроку страждав від панічних атак, які могли траплятися навіть по кілька разів на день. Спочатку він подумав, що у нього хворе серце, але усвідомивши, що причина поганого самопочуття – психологічна, Євген почав боротьбу з невротичним розладом.

Євген Кот
Фото: instagram.com/kot_jenya

"Я йшов до лікарні після зривів, до невропатолога спочатку, мені прописували якісь заспокійливі, тільки ось панічна атака починається, ось береш пігулку, розсмоктуєш, щоб заспокоїти себе. І під час карантину, я пропрацював себе дуже добре. Слухав дуже багато психотерапевтів" , – поділився Кот.

Напади панічних атак були і у ведучого "Ранку з Україною" Анатолія Анатоліча.

Ведучий Анатолій Анатоліч
Ведучий Анатолій Анатоліч
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"У дитинстві я так вночі прокидався і... як пояснити? Знаєте, як панічні такі атаки, це зараз назвали сучасні психоаналітики. І мені здавалося, що я мало не по стелі ходжу. Тобто, простір якось змінювався", – згадує ведучий.

У момент панічного нападу, який зазвичай триває кілька хвилин, психологиня радить сконцентруватися на диханні і перемкнути увагу на щось, почати з кимось говорити, щоб відволіктися від тривожних думок.

Але позбутися панічних атак назавжди, за словами спеціалістів, можна лише усунувши справжню причину розладу. Саме тому треба звертатися до психотерапевта, щоб зрозуміти, де коріння ПА.

Раніше ми публікували п'ять ефективних методів боротьби з панічною атакою.

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шоу-бізнес психологія MELOVIN паническая атака Женя Кот Jerry Heil
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