Катя Лель зняла НЛО на відео: "Як же давно вас не було"

Лель вірить в існування інопланетян і запевняє, що володіє "особливим даром"

Відома російська співачка Катя Лель, яка заявляла, що володіє особливим даром, опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram, запевняючи своїх підписників, що на кадрах – НЛО. Співачка, як виявилося, давно захоплюється містикою, езотерикою, теоріями змов і вірить в те, що інопланетян не раз відвідували Землю.

Раніше Лель стверджувала, що прибульці колись вкрали у неї зуби, а тепер опублікувала відео в Instagram, в описі до якого заявила, що нашу планету "залишає тьма, а світло перемогло". На кадрах показано, як далеко, над будинками, видніється яскрава пляма, що світиться.

"Як же давно вас не було", – написала Лель і додала символ інопланетянина в описі до ролика.

"Нічого не зупинить того, що повинно буде статися! Це задум Творця! Темрява безумовно залишає цю планету! Світло виграло! Давайте налаштуємося на світло свого серця і будемо випромінюєвати світло в навколишній простір. 21:21 – високовібраційна енергія, наповнюємося щастям і енергією любові!" – пише Лель.

Нагадаємо, Ірина Білик зізналася, що два рази бачила НЛО.

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