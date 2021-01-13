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Кращі виконання знаменитого "Щедрика" (відео)

Сьогодні, 17:30

Ми зібрали кращі виконання знаменитої щедрівки

В ніч з 13 на 14 січня неофіційно відзначають Новий рік за старим стилем. У народі дні 13 січня відомий також як Щедрий вечір. Саме сьогодні ввечері прийнято співати щедрівки, найвідомішою з яких є "Щедрик".

Сегодня.Lifestyle пропонує послухати, як звучить легендарна композиція у виконанні українських та зарубіжних артистів (і не тільки).

Українські артисти

Давайте послухаємо, як виконують "Щедрик" українські знаменитості.

Тарас Тополя та ведучі

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя і ведучі телеканалів "Україна" та "Україна-24" представили свою версію "Щедрика".

Тіна Кароль

Тіна Кароль виконала класичну версію "Щедрика" разом з дитячим хором.

The Hardkiss

Фронтвумен гурту THE HARDKISS на концерті колективу поєднала їхню пісню Helpless з "Щедриком". Вийшло чарівно!

ONUKA

У 2018 році група Onuka виконала "Щедрик" у Львівському аеропорту, зробивши сюрприз всім пасажирам.

Настя Каменських

Настя Каменських виконала джазовий варіант "Щедрика".

"Воплі Відоплясова"

Легендарний український гурт "Воплі Відоплясова" представили "Щедрик" у вигляді рок-балади.

Руслана

Переможниця "Євробачення", українська співачка Руслана виконала композицію разом з Львівським хором.

Злата Огнєвіч

Разом з хором пісню "Щедрик" також представила Злата Огнєвіч.

Зарубіжні артисти

Музика українського композитора Миколи Леонтовича відома по всьому світу. "Щедрик" виконують відомі гурти, оркестри і хори як українською, так англійською мовами. Також є версії і без слів. Давайте послухаємо, як легендарна композиція звучить у виконанні зарубіжних артистів.

На вершині Кавказьких гір

Подивіться, як чарівно звучить українська композиція з вершини Кавказьких гір Азербайджану. Музиканти використовували національні інструменти: тар, кяманчу, канун, уд і балабан.

Військові США

Не менш професійно виконав "Щедрик" оркестр Військово-повітряних сил США.

The Piano Guys

Віртуози з The Piano Guys захоплюють своїм професіоналізмом.

Pentatonix

Послухайте "Щедрик" англійською, який а капела виконав відомий американський група Pentatonix.

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