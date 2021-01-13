Кращі виконання знаменитого "Щедрика" (відео)
Ми зібрали кращі виконання знаменитої щедрівки
В ніч з 13 на 14 січня неофіційно відзначають Новий рік за старим стилем. У народі дні 13 січня відомий також як Щедрий вечір. Саме сьогодні ввечері прийнято співати щедрівки, найвідомішою з яких є "Щедрик".
Сегодня.Lifestyle пропонує послухати, як звучить легендарна композиція у виконанні українських та зарубіжних артистів (і не тільки).
Давайте послухаємо, як виконують "Щедрик" українські знаменитості.
Тарас Тополя та ведучі
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя і ведучі телеканалів "Україна" та "Україна-24" представили свою версію "Щедрика".
Тіна Кароль
Тіна Кароль виконала класичну версію "Щедрика" разом з дитячим хором.
The Hardkiss
Фронтвумен гурту THE HARDKISS на концерті колективу поєднала їхню пісню Helpless з "Щедриком". Вийшло чарівно!
ONUKA
У 2018 році група Onuka виконала "Щедрик" у Львівському аеропорту, зробивши сюрприз всім пасажирам.
Настя Каменських
Настя Каменських виконала джазовий варіант "Щедрика".
"Воплі Відоплясова"
Легендарний український гурт "Воплі Відоплясова" представили "Щедрик" у вигляді рок-балади.
Руслана
Переможниця "Євробачення", українська співачка Руслана виконала композицію разом з Львівським хором.
Злата Огнєвіч
Разом з хором пісню "Щедрик" також представила Злата Огнєвіч.
Музика українського композитора Миколи Леонтовича відома по всьому світу. "Щедрик" виконують відомі гурти, оркестри і хори як українською, так англійською мовами. Також є версії і без слів. Давайте послухаємо, як легендарна композиція звучить у виконанні зарубіжних артистів.
На вершині Кавказьких гір
Подивіться, як чарівно звучить українська композиція з вершини Кавказьких гір Азербайджану. Музиканти використовували національні інструменти: тар, кяманчу, канун, уд і балабан.
Не менш професійно виконав "Щедрик" оркестр Військово-повітряних сил США.
Віртуози з The Piano Guys захоплюють своїм професіоналізмом.
Послухайте "Щедрик" англійською, який а капела виконав відомий американський група Pentatonix.
Раніше ми робили добірку кращих виконань колядок українськими зірками.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше