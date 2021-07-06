Канал М1 опублікував відео з камінг-аутом MELOVIN, але не показав поцілунок з дівчиною

М1 звинувачують в тому, що спочатку поцілунок співака вирізали з ефіру, а потім не показали поцілунок з дівчиною

Відео з MELOVIN, який цілує дівчину і хлопця, з'явилося в YouTube каналу М1 / Фото: YouTube

Сподіваємося, ви вже в курсі, що сталося вчора на фестивалі Atlas Weekend під час виступу співака MELOVIN. Якщо ні, нагадуємо – закінчивши співати Dance with the Devil, Мел зробив камінг-аут, а саме поцілувався на сцені з дівчиною і з хлопцем.

Пізніше в Instagram MELOVIN повідомив про свою бісексуальність, а канал М1 захейтив за те, що останній вирізав зі свого ефіру поцілунки на сцені.

Незабаром директор каналу Сергій Перцев заявив, що поцілунок артиста не вирізали, а просто перфоманс заздалегідь не затвердили з режисером.

Через кілька годин в YouTube-акаунті каналу з'явилося відео з того самого виступу. Але і це не сподобалося прихильникам Меловіна.

MELOVIN – Dance with the Devil (ATLAS WEEKEND Friends Edition 2021)

А річ у тім, що поцілунок MELOVIN з дівчиною в кадр не потрапив, на відміну від поцілунку з хлопцем. У коментарях до відео користувачі пишуть, що через приховану частину перфомансу весь його сенс втрачається. Адже, як зазначив сам співак, стать людини для нього не має значення.

"Але частина перформансу знову за кадром, зміст губиться"

"Виставили відео, тільки тому що багато людей на вас надавили. Поцілунок з Марго вирізали – чому, можна тільки здогадуватись..."

"Тобто зйомка крупним планом все ж була"

"А де поцілунок з дівчиною? Така нарізка змінює зміст вчинку. Він поцілував спочатку дівчину, потім хлопця, і, як я розумію, пояснив, що для нього не має значення стать людини. Це геть інакше, ніж зчитується зараз"

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

До печі, напередодні стало відомо, що MELOVIN готував свій перфоманс із зізнанням кілька місяців. Його команда також зверталася до організації KyivPride, щоб знайти хлопця, який погодиться брати участь в камінг-ауті співака.

Раніше ми також розповідали, які ще зірки здійснювали камінг-аут під час виступу на сцені.