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Канал М1 опублікував відео з камінг-аутом MELOVIN, але не показав поцілунок з дівчиною

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
6 липня, 17:44
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М1 звинувачують в тому, що спочатку поцілунок співака вирізали з ефіру, а потім не показали поцілунок з дівчиною
Відео з MELOVIN, який цілує дівчину і хлопця, з'явилося в YouTube каналу М1
Відео з MELOVIN, який цілує дівчину і хлопця, з'явилося в YouTube каналу М1 / Фото: YouTube

Сподіваємося, ви вже в курсі, що сталося вчора на фестивалі Atlas Weekend під час виступу співака MELOVIN. Якщо ні, нагадуємо – закінчивши співати Dance with the Devil, Мел зробив камінг-аут, а саме поцілувався на сцені з дівчиною і з хлопцем.

Пізніше в Instagram MELOVIN повідомив про свою бісексуальність, а канал М1 захейтив за те, що останній вирізав зі свого ефіру поцілунки на сцені.

Незабаром директор каналу Сергій Перцев заявив, що поцілунок артиста не вирізали, а просто перфоманс заздалегідь не затвердили з режисером.

Через кілька годин в YouTube-акаунті каналу з'явилося відео з того самого виступу. Але і це не сподобалося прихильникам Меловіна.

MELOVIN – Dance with the Devil (ATLAS WEEKEND Friends Edition 2021)

А річ у тім, що поцілунок MELOVIN з дівчиною в кадр не потрапив, на відміну від поцілунку з хлопцем. У коментарях до відео користувачі пишуть, що через приховану частину перфомансу весь його сенс втрачається. Адже, як зазначив сам співак, стать людини для нього не має значення.

  • "Але частина перформансу знову за кадром, зміст губиться"
  • "Виставили відео, тільки тому що багато людей на вас надавили. Поцілунок з Марго вирізали – чому, можна тільки здогадуватись..."
  • "Тобто зйомка крупним планом все ж була"
  • "А де поцілунок з дівчиною? Така нарізка змінює зміст вчинку. Він поцілував спочатку дівчину, потім хлопця, і, як я розумію, пояснив, що для нього не має значення стать людини. Це геть інакше, ніж зчитується зараз"

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

До печі, напередодні стало відомо, що MELOVIN готував свій перфоманс із зізнанням кілька місяців. Його команда також зверталася до організації KyivPride, щоб знайти хлопця, який погодиться брати участь в камінг-ауті співака.

Раніше ми також розповідали, які ще зірки здійснювали камінг-аут під час виступу на сцені.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

"У цей самий час таке кохання не визнається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України"

MELOVIN співак, композитор
Cкандальне відео поцілунків MELOVIN
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