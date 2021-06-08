Камалія вакцинувалася від COVID-19 і розповіла про своє самопочуття

Співачка збирається відвідати Німеччину, а для цього їй необхідно було зробити щеплення, адже зараз в країни ЄС пускають тільки вакцинованих іноземців

Камалія отримала щеплення від коронавирусу Фото: пресслужба

Українська співачка Камалія, яка поділилася сумною новиною про домашніх тварин, зробила перше щеплення від COVID-19 в одній з київських клінік препаратом Pfizer. Про це артистка розповіла, вийшовши в прямий ефір на своїх сторінках в соцмережах.

"Відчуваю легке запаморочення, і хочеться пити. Лікарі попросили почекати хоча б пів години і поспостерігати за самопочуттям відразу. Перебувати в лікарні цей час мені було б некомфортно, тому посиділа в машині поруч. Зрозуміла, що все добре – і їду далі!" – поділилася співачка відразу після процедури.

Співачка Камалія Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Щеплення артистці було необхідним: найближчим часом вона збирається в Німеччину на ексклюзивну презентацію англомовної версії свого свіжого хіта "Танцую". Камалія представить як трек, так і кліп.

Своїм фоловерів виконавиця пообіцяла показати весь процес вакцинації в Instastories, оскільки в режимі live це було б досить довго. Також Камалія ділитиметься своїми відчуттями в наступні дні.

Нагадаємо, що чоловік артистки Мохаммад Захур першим в їхній родині зважився на щеплення і зробив його потай від дружини. За словами співачки, її мама взагалі не поділяє тему вакцинації і відмовляється від процедури.

Зазначимо, що Камалія з сім'єю вже перехворіла на COVID-19 у вересні минулого року. Наслідки, за словами артистки, вони з рідними відчували ще дуже довго.

"Захур каже, що коронавірус вплинув навіть на пам'ять. Я помітила, що у мене з'явилися головні болі і буває так, що змінюється настрій", – розповідала співачка в інтерв'ю "Зірковому шляху".

Раніше Камалія показала кумедний знімок зі своїм чоловіком. На фото, опублікованому в Instagram-акаунті співачки, вона жартівливо душить Мохаммада Захура, а він зображує переляк на обличчі.

Співачка Камалія зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром вже майже 20 років разом! Але чи знає пара все один про одного? Дивіться у відеосюжеті "Зіркового шляху":

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