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Камалія з дочками і батьком поїхала на Блакитні озера. Возз'єднання сім'ї зворушило шанувальників

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
7 липня, 20:30
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Артистка зі своєю сім'єю вирушила святкувати Івана Купала в барвисте місце Чернігівській області – Блакитні озера. Тут артистка провела багато часу в дитинстві

Співачка Камалія, яка раніше прийшла на похорон Григорія Чапкіса, уперше за довгий час показала фото з батьком. Артистка поділилася сімейним кадром, зробленим під час зупинки в дорозі. Зірка вирішила влаштувати невеликий відпочинок зі своїми близькими в мальовничій місцевості в Україні.

На фото, опублікованому в Instagram, Камалія позує з дочками – Мірабеллою і Арабеллою, а також батьком – Віктором Шмаренковим біля авто. Чоловіка артистки, Мохаммада Захура, в кадрі не було, зате з'явився їхній новий член родини – німецька довгошерста вівчарка.

Співачка Камалія з дочками, батьком і собакою виїхала на Блакитні озера
Співачка Камалія з дочками, батьком і собакою виїхала на Блакитні озера / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"А ми з дівчатами, татом і новим членом сім'ї вирішили махнути до родичів на Блакитні озера. А що ви запланували в ніч на Івана Купала?" – написала Камалія.

Наступного дня артистка опублікувала 10-хвилинне відео, в якому розповіла, чим вона і її дочки займаються під час відпочинку. Поки батько дівчаток надував човен, вони прокотилися на тарзанці, погуляли в лісі. Також Камалія з сім'єю встановили намети й планують прокотитися на катамарані.

"Тут завжди проходило моє дитинство. Я влітку завжди їздила сюди з батьками, з покійними бабусею і дідусем. Ми приїжджали з наметами, відпочивали тут, тут ще були дикі місця. Останній раз я тут була років десять тому", – сказала Камалія.

Камалія на Блакитних озерах
Камалія на Блакитних озерах / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Варто відзначити, що з батьком у Камалії були непрості стосунки. У минулому – військовий льотчик – Віктор Шмаренков нерідко застосовував фізичну силу до Камалії та її мамі. Через це співачка дуже страждала в дитинстві, яке було наповнене стресом і переживаннями. Саме Камалія і стала ініціаторкою розлучення батьків – після цього вона не спілкувалася з батьком близько десяти років. Сам же Віктор страждав від проблем з алкоголем.

Нещодавно їхні стосунки почали налагоджуватися, коли Камалія дізналася про те, що батько у важкому стані. Незабаром співачка придбала для батька квартиру в Чернігові й тепер вони частіше проводять час як сім'я.

Дивіться в сюжеті дивовижну історію кохання Камалії та Мохаммада:

Раніше Камалія вакцинувалася від COVID-19 і розповіла про своє самопочуття.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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