Камалія зізналася, який найдорожчий подарунок їй робив чоловік-мільйонер

Мохаммад Захур нерідко робить сюрпризи дружині

Українська співачка Камалія, яка нещодавно відпочивала з сім'єю в Буковелі, завжди жартує, що "з мільярдера зробила свого чоловіка мільйонером". Але, можливо, в кожній штуці – частка правди? Артистка згадала, який найдорожчий подарунок їй робив її чоловік Мохаммад Захур.

Про сюрприз від чоловіка Камалія розповіла в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

"Літак. Це було просто так, сюрприз. Летіли до Америки, прилетіли на особистому літаку", – згадує Камалія.

Камалія з чоловіком Мохаммадом Захуром Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Виявляється, що у Мохаммада є одна особливість – цінні подарунки він дарує просто так, а не на свята.

"Я вважаю, що жінці треба дарувати весь час, коли це можливо. А не саме на новий рік, на 8 березня, на день народження – і все, ти вільний", – пояснює Мохаммад Захур.

Дивіться повне інтерв'ю Камалії та її чоловіка для "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

Нагадаємо, Камалія згадала, як ледь не стала жертвою зґвалтування.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися