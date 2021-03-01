"Який красень": 18-річний TikTok-блогер викрав серце Наді Дорофєєвої на "Голосі країни-11" (відео)
Олег Винник навіть хотів подзвонити Дантесу
У шостому випуску шоу "Голос країни-11" виступив хлопець, в якого мало не закохалася Надя Дорофєєва. 18-річний TikTok-блогер Нікіта Леонтьєв, який вчиться на бібліотекаря, заспівав на сцені шоу хіт СКАЙ "Тебе це може вбити".
У хлопця немаленька аудиторія у TikTok, де він навіть створив свій челлендж "Лео, жги" – Нікіта всюди носить із собою гітару і починає співати в найнесподіваніших місцях (магазин, метро і т.д.).
"Який красень!" – вигукнула Надя Дорофєєва, яка єдина з тренерів повернулася до Леонтьєва.
Надю Дорофєєву Нікіта підкорив своєю харизмою і чарівністю. Хлопець повідомив, що присвятив номер своїй мамі і сказав їй (сім'я Нікіти підтримувала його по відеозв'язку), що дуже її любить – після цього зворушливого моменту розтанули серця всіх тренерів і глядачів.
"Цей хлопець викрав моє серце. Він дуже харизматичний", – сказала Надя Дорофєєва.
Надя так захоплювалася учасником, що її колеги жартома почали переживати, адже Дорофєєва щаслива в шлюбі з Володимиром Дантесом. Олег Винник навіть пожартував, що подзвонить Дантесу і попередить його про "суперника".
Нагадаємо, 19-річна колишня наркоманка заспівала хіт Алли Пугачової на "Голосі країни-11".
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше