Йому б виповнилося 83. Яким був Володимир Висоцький

Ми зібрали найцікавіші біографічні факти з життя Висоцького

Сьогодні, 25 січня виповнюється 83 роки з дня народження Володимира Висоцького – актора, поета і співака. Його ім'я вже більше півстоліття знає половина нашої країни, фільми з Висоцьким глядачі переглядали неодноразово, а біографія описана і переписана в книгах.

Але ніщо краще не розповість про автора, ніж його пісні. Ми вирішили дізнатися найцікавіші факти з життя Висоцького, а також поділитися найкращими його віршами й піснями.

Володимир Висоцький Фото: kino-teatr.ru

Дитинство і юність

Володя Висоцький народився в Москві, у великій комунальній квартирі на 1-ій Міщанській вулиці. Його батько був родом з Києва, полковник і ветеран Великої Вітчизняної війни. Мама працювала перекладачем-референтом. Його свідоме дитинство пройшло в Німеччині, куди він виїхав після розлучення батьків з батьком.

Повернувшись з Німеччини, Висоцький оселився на Великому Каретному провулку в центрі Москви з другою дружиною батька. Тоді і почався період "блатної" романтики – Володимир "закрутив роман" з гітарою, яка і стала його вірною супутницею на все життя.

Далі Висоцький вступив до Школи-студії при МХАТі на акторське відділення. Після закінчення МХАТу Висоцький працював в театрі імені Пушкіна. Потім він перейшов до Театру мініатюр. Грав там в епізодах, масовці. "Свій" же театр Володимир знайшов 1964 року – Театр на Таганці. Тут він пропрацював до самої смерті.

"Блатний" і ліричний Висоцький

Своїм же кумиром Висоцький завжди вважав Булата Окуджаву. Він присвятить йому " Песню о Правде и Лжи". Але перші свої пісні він написав у 60-х. Його "блатна" "Татуировочка" вважається першою. 1965 року співак написав свою знамениту пісню "Подводная лодка", яка, за заявою його друга Ігоря Кохановського, ознаменувала закінчення творчої юності поета. Володимир Висоцький написав безліч пісень до кінофільмів, в яких знімався.

Також він брав активну участь у створенні кінострічок. Його пісні звучать в таких фільмах як "Вертикаль", "Втеча містера Мак-Кінлі", "Небезпечні гастролі", "Я родом з дитинства" та інші.

Репертуар Володимира Висоцького складається з понад 600 пісень і 200 віршів, які досі залишаються популярними і не втрачають актуальності. На його концерти приходило дуже багато людей. Він заряджав усіх своєю енергетикою, щирістю, його пісні були близькі майже всім верствам суспільства і не залишали нікого байдужим. Він для всіх був "своєю людиною".

За життя артиста було випущено всього 7 мініальбомів по 4 пісні, а також десь 11 платівок зі збірниками пісень різних виконавців, на яких були записані і його композиції, переважно саундтреки до фільмів. Не забудуться і його "Райские яблока", "Кони привередливые".

Володимир Висоцький в кіно

Висоцький наприкінці 60-х років багато знімався. Він працював над фільмами "Короткі зустрічі", "Інтервенція", "Служили два товариші", "Господар тайги", "Небезпечні гастролі". Він став справжнім кумиром, але він став неугодний радянській владі. Висоцького часто не затверджували на ролі, а пісні не допускалися на радіо.

Уже в 70-ті роки Висоцький знімався рідше. Але все ж на екранах можна було почути його пісні і пісні на його вірші: в драмі "Сини йдуть у бій", фільмах "Контрабанда" та "Один раз один", драмі "72 градуси нижче нуля". Були й ролі в кіно: "Погана хороша людина", "Розповідь про те, як цар Петро арапа женив". У театрі на Таганці Висоцькому то дістаються головні ролі, то виганяють з роботи за п'янку.

Володимир Висоцький у фільмі "Служили два товариші" Фото: kino-teatr.ru

Гліб Висоцький і Володька Жеглов

Найзначнішу роль Володимир Висоцький зіграв 1979 року. Це був Гліб Жеглов у серіалі "Місце зустрічі змінити не можна". Це була і найулюбленіша роль актора. Там же він спробував себе і як режисера, коли Говорухін терміново виїжджав. Після виходу кінострічки Висоцький став справжнім кумиром.

Дружини і музи Висоцького

На першому курсі Володимир познайомився зі студенткою Ізою Жуковою. Вона стала його першою дружиною, вони одружилися навесні 1960 року.

Через рік Висоцький на зйомках фільму познайомився з актрисою Людмилою Абрамовою. Вона стала його другою дружиною і народила Висоцькому двох дітей – Аркадія і Микиту. 1968 року вони розлучилися.

Третьою дружиною Володимира Висоцького стала актриса Марина Владі (Марина-Катрін Володимирівна Полякова-Байдарова). Вона з'явилася в житті артиста 1967 року. Володимир закохався в неї після фільму "Чаклунка". Дивився стрічку кілька разів на день і мріяв про актрису багато років. Саме їй він присвятив більшу частину любовної лірики. Чого варті його "вічні 07".

Перед чарами Володимира змогла встояти Лариса Лужина, з якою Висоцький познайомився на зйомках фільму "Вертикаль". Саме їй він присвятив пісню "Вона була в Парижі".

Любовна історія Володимира Висоцького і Тетяни Іваненко (Женька з фільму "А зорі тут тихі") була, напевно, найболючішою. Тетяна народила від Висоцького дочку Настю, якій він за життя дуже допомагав. Відносини тривали і після того, як Висоцький був з Мариною Владі.

Своїм останнім коханням сам Висоцький називав Оксану Афанасьєву. Коли вони познайомилися – їй було 18, а йому – 40. Багато хто писав, що він хотів просити у Влади розлучення, щоб одружитися з Оксаною, а може, і повінчатися.

Смерть Володимира Висоцького

Помер Висоцький 25 липня 1980 року о 4:10 ранку у своїй московській квартирі. У цей час в Москві відбувалися літні Олімпійські ігри, тому були надруковані лише дві статті про смерть артиста. Над віконцем театральної каси було вивішено оголошення: "Помер актор Володимир Висоцький". Актор похований на Ваганьковському кладовищі. Здавалося, на кладовищі прийшла вся Москва, люди збиралися біля театру, щоб попрощатися зі своїм кумиром.

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