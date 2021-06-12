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Як живуть знамениті рокери The Rasmus? Ми вийшли в Zoom з лідером групи. Ексклюзив

Лаурі Юльонен розповів про фінський рок, вакцинацію, виступи в Україні, учасників "Євробачення-2021" у Фінляндії і багато іншого в ексклюзивному інтерв'ю

The Rasmus розповіли про пандемію, нову пісню і фінський рок Фото: пресслужба

Пандемія жорстко вдарила по багатьох сферах, включаючи і музичну індустрію. Але є ті, хто знайшов у цьому нелегкому періоді і позитивні моменти. Один з таких людей – лідер легендарної фінської рок-групи The Rasmus Лаурі Юльонен.

Life Сьогодні зателефонували Лаурі і він розповів нам, як на музикантів вплинула пандемія, що він пам'ятає про Україну, що думає про учасників "Євробачення-2021" від Фінляндії, чому в його країні так багато крутих рокерів і про багато іншого.

А ось і позитивний "пандемічний" досвід: під час карантину Лаурі вдалося записати пісні в найнесподіваніших місцях – наприклад, на парковці в машині (що навіть перехожі озиралися і не розуміли, чому цей чоловік кричить в своєму авто), в кінотеатрі, будинку – де завгодно! Ось такі вони, музиканти, винахідливі.

"Знаєте, це майже як війна. Ми зіткнулися з дуже важкими речами. Тому потрібно просто продовжувати жити, рухатися далі", – впевнений музикант.

Лаурі Юльонен з The Rasmus порівняв пандемію з війною Фото: Сьогодні

Зі своїми колегами по групі під час жорсткого карантину і закритих кордонів Лаурі, який проживає на Гаваях, розстався на 14 місяців!

"Ми могли бачитися тільки онлайн. Ці хлопці – мої найкращі друзі, брати. Ми зрозуміли, що у нас є наша справа, наша група – The Rasmus, велика історія, і ми повинні зберегти це все, писати нові пісні і ніколи не здаватися", – говорить Лаурі.

На той момент, коли ми спілкувалися з Лаурі, він вже перебував у Фінляндії протягом трьох тижнів і встиг побачитися з усіма іншими членами The Rasmus.

"Зробили круту фотосесію в Гельсінкі, – ділиться Лаурі. – У нас був чудовий фотограф, дим-машина. Весь процес тривав до другої години ночі! Дим, до речі, пах не дуже приємно – чимось горілим. А оскільки все це відбувалося посеред міста, люди часто виходили на балкон, щоб подивитися, що ж там горить (сміється). Один хлопець вийшов і сказав, що у його дружини день народження, і попросив нас заспівати. Ми почали співати якомога голосніше: (виконує пісню Happy Birthday на фінському. – Ред.)".

Учасники The Rasmus розсталися на 14 місяців Фото: instagram.com/lauriylonenofficial

Загалом, хлопці весело провели час. Лаурі зізнається – дуже скучав за колегами. Але для того, щоб з Гаваїв прилетіти до рідної Фінляндії, та й взагалі вільно подорожувати світом, потрібні заходи – і ви вже здогадалися, які. Ми поцікавилися у артиста, як він ставиться до вакцинації.

"Я вакцинувався, вже отримав обидві дози вакцини. На щастя, якраз до вильоту до Фінляндії. Ситуація з COVID-19 на Гаваях досить хороша. Дуже хочеться, щоб всі кордони світу знову були відкриті. Вірю в науку і сподіваюся, що ситуація незабаром поліпшиться. Не вірю в теорію змови, мовляв, з вакциною нам вводять "чіпи" для контролю людей", – усміхається Лаурі.

Лаурі Юльонен з The Rasmus вакцинувався від COVID-19 Фото: Сьогодні

Пандемія залишила багатьох людей без роботи, хтось уже встиг змінити сферу діяльності. Нам стало цікаво – чим би займався Лаурі, якби йому довелося відмовитися від музики. Зазвичай музиканти відповідають на таке запитання приблизно так: "Та ви що! Ніколи не проміняю музику ні на що" або "Не знаю". А ось відповідь Лаурі була цікавою і досить несподіваною.

"Мені подобається дизайн. Думаю, я б створив бренд одягу. Але музика все-таки забирає більшу частину моєї креативної енергії – зазвичай я повинен сфокусуватися на якійсь справі, завершити її, а потім перейти до іншої. Можливо, одного разу у мене буде квітковий магазин, де можна буде купити різні домашні рослини. Коли мені було років 17, я купив маленьке дерево. Пізніше я весь час возив його з собою, куди б не переїжджав. Потім його висота досягла приблизно чотирьох з половиною метрів – після переїзду на Гаваї довелося залишити дерево у друзів", – пояснює Юльонен.

Але мрії про магазин з рослинами музикант поки не поспішає втілювати в реальність і фокусується на музиці. Нещодавно у The Rasmus вийшла досить лірична пісня – Bones. У коментарях під треком на YouTube багато хто пише: "The Rasmus вже не ті, не бунтарі" і "Куди подівся їхній потужний рок?"

За словами Лаурі, це "пісня-карма". Музикант вірить в долю, а під час пандемії у нього було багато часу, щоб подумати над такими речами і подумати про всі вчинки, які він робив у житті.

"Бути музикантом – це вже означає бути бунтарем".

"Думав про те, як я ставився до людей і як це вплине на мене в майбутньому. Все, що ми робимо, впливає на те, що станеться", – впевнений Лаурі.

Але все ж – невже The Rasmus перестали бути бунтарями?

"Знаєте, бути музикантом – це вже означає бути бунтарем. Люди досі іноді кажуть мені: "Коли ти вже знайдеш нормальну роботу?" Але я не збираюся мінятися. Багато хто поняття не має, скільки часу і зусиль потрібно для створення музики. Пісні The Rasmus завжди впізнавані – у них є щось спільне, якісь пісні "лайтовіші", інші – потужніші. Але ця пісня – лише перша з нового альбому, де будуть і важчі треки, і всі вони вас здивують", – запевняє Лаурі.

Лаурі Юльонен вірить в карму Фото: instagram.com/lauriylonenofficial

З приходом пандемії багато музикантів, звукоінженерів, освітлювачів та інших тепер не просто бунтарі, вони – бійці, воїни, що вижили (найкраще це описує англійське слово survivor). Музична індустрія потерпає від відсутності концертів і заходів. Але треба на щось жити?

Комусь вдається проводити концерти, світ потихеньку прокидається і позбавляється від обмежень, але є ті, кому це, на жаль, не під силу. Важка ситуація в музіндустрії, яку майже ніяк не підтримує уряд, як виявилося, виникла не тільки в Україні, але і в Фінляндії.

Лаурі Юльонен Фото: instagram.com/lauriylonenofficial

"Від уряду підтримки немає. І це повний відстій! Тому що багато хто думає, що музикант – це не робота, просто на гітарі побринькати... Але це, скажу вам, найкраща робота в світі! У мене все добре, є деякі заощадження, але є багато молодих артистів, і серед моїх друзів, хто грає кілька концертів на місяць – цього вистачає на те, щоб заплатити за квартиру, і на їжу", – зазначає Лаурі.

Говорячи про молоді групи, ми не змогли не поцікавитися у Лаурі, що він думає про виступ фінської рок-групи Blind Channel на "Євробаченні-2021". Виявилося, що музикант не просто пишається хлопцями, він вирішив створити з ними колаборацію! Слухаємо!

Стало цікаво: чому в Фінляндії так багато крутих рок-музикантів? The Rasmus, HIM, Apocalyptica, а тепер ще й Blind Channel!

За словами Лаурі, в його рідній країні дуже розвинена середня освіта – в фінських школах діти активно вивчають не тільки точні науки, а й музику. В учнів є можливість вибрати будь-який інструмент і вже до випускного відіграти крутий концерт на шкільній сцені!

"Свій перший концерт The Rasmus зіграли в школі, на Різдво. Так і почалася наша історія", – згадує Лаурі.

І зараз музикант дуже натхнений тим, що рок-музика продовжує знаходити відгук у серцях багатьох слухачів. Так само, як і пісні The Rasmus досі люблять і слухають у всьому світі. У тому числі і в Україні.

Говорячи про Україну, Лаурі згадує гостинність і галасливу публіку, але найбільше музикантові припала до душі наша їжа!

"Ми дуже любимо поїсти! Ну, і випити (сміється). Кожен раз, коли ми приїжджаємо до України, з аеропорту нас відразу везуть до місцевого ресторану, де на столах вже стоїть безліч крутих страв", – говорить Лаурі.

Одне з найяскравіших спогадів артиста – це Одеса. Тоді The Rasmus провели в "перлині біля моря" цілий тиждень.

"Організатори сказали нам: можете залишатися тут весь тиждень. Пам'ятаю безліч крутих барів і ресторанів. Ми відіграли чудові концерти. Особливо круто було виступати на пляжі під зірками", – поділився Юльонен.

Наступного року у всіх шанувальників The Rasmus буде можливість знову відірватися під улюблені треки на їхньому концерті. 2022 року група планує відправитися у великий тур!

"Ми дуже раді знову повернутися в тур, тому що це найкраще, що може бути", – сказав Лаурі.

Сподіваємося, що всі плани здійсняться і чекаємо The Rasmus в Україні!

Нагадаємо, Onuka і ДахаБраха вперше записали спільний трек.

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