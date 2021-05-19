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Як виступила фаворитка Євробачення-2021? Так, та сама фактурна і запальна 18-річна співачка

Сьогодні, 08:20

18 травня у Роттердамі пройшов перший півфінал конкурсу. На сцені виступили 16 учасників. Тільки 10 з них пройшли у гранд-фінал

Дестіні Чукуньєре - одна з фавориток "Євробачення-2021"
Дестіні Чукуньєре - одна з фавориток "Євробачення-2021"
Фото: eurovision.tv

Перша десятка фіналістів Євробачення-2021 уже відома! Серед інших країн пробитися у список найкращих вдалося і представникам України – автентичній групі Go_A.

Звичайно ж, багатьох цікавило, як вступила 18-річна Дестіні Чукуньєре з Мальти – одна з фавориток букмекерських прогнозів цьогоріч? Чудово виступила! Подивіться її концертний номер на відео трохи нижче і переконайтеся в цьому самі.

Цікаво, що Дестіні Чукуньєре потрапила на сцену Євробачення-2021 у Роттердамі завдяки перемозі в національному "Х-факторі". Молода виконавиця підкорила експертів та мальтійських глядачів своїм потужним голосом і безперечною харизмою. Вона навіть встановила рекорд за кількістю отриманих балів.

На головній сцені Європи фактурна артистка виступила з піснею Je Me Casse.

Відео доступне на YouTube-каналі Євробачення.

За словами Дестіні, вона почала співати у 9 років, після чого взяла участь в різних конкурсах – дитячому "Євробаченні" у 2015 році, Britain's Got Talent, "Х-фактор". Поява на Євробаченні-2021 – логічний етап у її кар'єрі.

Нагадаємо, ввечері 18 травня у Роттердамі (Нідерланди) пройшов перший півфінал "Євробачення-2021". На сцені виступили 16 учасників. Тільки 10 з них пройшли в гранд-фінал: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія та, звичайно ж, Україна.

Україна вже піднялася у рейтингу букмекерів з восьмого на четверте місце. У трійку входять представники Італії, Франції та Мальти.

Скриншот: Eurovision Song Contest

Другий півфінал конкурсу відгримить 20 травня, а фінал шоу, в якому стане відомо ім'я переможця, відбудеться 22 травня.

Раніше ми розповідали, як пройшов перший півфінал "Євробачення-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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переможці Евровидение-2021
Джерело: Сьогодні
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