Дивіться, як виглядають головні герої приквела Гри престолів – Будинок Дракона. Фани не в захваті

Один з численних приквелів "Гри престолів", над якими працювали творці після завершення серіалу, нарешті почав зніматися. Прем'єра запланована на 2022 рік

"Будинок Дракона" Фото: HBO

Телеканал HBO опублікував перші офіційні кадри зі зйомок серіалу "Будинок Дракона", який став приквелом "Гри престолів". Робота над проєктом почалася ще у 2019 році, а над сценарієм працював і сам автор саги – Джордж Мартін. Тепер ми можемо побачити, як виглядають головні герої.

На одному зі знімків, які з'явилися в Twitter-акаунті House of the Dragon, є персонажі Еллісент Хайтауер, яку грає Олівія Кук, а також Отто Хайтауера, якого грає Ріс Іванс.

"Будинок Дракона" Фото: HBO

На іншому кадрі – персонаж Рейнір Таргарієн у виконанні Емми Д'Арсі та Деймон Таргарієн, якого зіграв Метт Сміт.

"Будинок Дракона" Фото: HBO

Актор Стів Туссен зіграв Морського Змія.

"Будинок Дракона" Фото: HBO

Але багато шанувальників "Гри престолів" залишилися незадоволені та надіслали гнівні реакції.

"Хто, за їхніми очікуваннями, буде це дивитися? Вони назавжди зіпсували все, що коли-небудь було пов'язано з "Грою престолів".

"Це було одне з найпопулярніших шоу на планеті, але їхній останній сезон був настільки жахливий, що люди більше не обговорюють його".

"Чому принцеса така стара? Просто цікавлюся..."

"Ви правда думаєте про свою аудиторію? Навіщо мені вкладати гроші в перегляд, знаючи, що ви зробили з останнім сезоном? Який сенс дивитися передісторію історії, яка закінчується абсолютно жахливо".

У центрі сюжету серіалу "Будинок Дракона" – події, які відбувалися за 300 років до показаної історії в "Грі престолів". Представники роду Таргарієнів відправляться на захід, де знайдуть велику територію, на якій проживають ворожі королівства.

Перший сезон "Будинку Дракона" складатиметься з 10 епізодів. Над ним працюють шоураннер Раян Кондао і Мігель Сапочнік.

Нагадаємо, що після завершення культового серіалу "Гра престолів" було в розробці кілька приквелів. А перші кадри з "Дому Драконів" HBO вже показав в тізері своїх проєктів, які вийдуть в найближчі роки.

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