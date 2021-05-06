Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Дивіться, як виглядають головні герої приквела Гри престолів – Будинок Дракона. Фани не в захваті

Сьогодні, 13:22

Один з численних приквелів "Гри престолів", над якими працювали творці після завершення серіалу, нарешті почав зніматися. Прем'єра запланована на 2022 рік

"Будинок Дракона"
"Будинок Дракона"
Фото: HBO

Телеканал HBO опублікував перші офіційні кадри зі зйомок серіалу "Будинок Дракона", який став приквелом "Гри престолів". Робота над проєктом почалася ще у 2019 році, а над сценарієм працював і сам автор саги – Джордж Мартін. Тепер ми можемо побачити, як виглядають головні герої.

На одному зі знімків, які з'явилися в Twitter-акаунті House of the Dragon, є персонажі Еллісент Хайтауер, яку грає Олівія Кук, а також Отто Хайтауера, якого грає Ріс Іванс.

"Будинок Дракона"
"Будинок Дракона"
Фото: HBO

На іншому кадрі – персонаж Рейнір Таргарієн у виконанні Емми Д'Арсі та Деймон Таргарієн, якого зіграв Метт Сміт.

"Будинок Дракона"
"Будинок Дракона"
Фото: HBO

Актор Стів Туссен зіграв Морського Змія.

"Будинок Дракона"
"Будинок Дракона"
Фото: HBO

Але багато шанувальників "Гри престолів" залишилися незадоволені та надіслали гнівні реакції.

  • "Хто, за їхніми очікуваннями, буде це дивитися? Вони назавжди зіпсували все, що коли-небудь було пов'язано з "Грою престолів".
  • "Це було одне з найпопулярніших шоу на планеті, але їхній останній сезон був настільки жахливий, що люди більше не обговорюють його".
  • "Чому принцеса така стара? Просто цікавлюся..."
  • "Ви правда думаєте про свою аудиторію? Навіщо мені вкладати гроші в перегляд, знаючи, що ви зробили з останнім сезоном? Який сенс дивитися передісторію історії, яка закінчується абсолютно жахливо".

У центрі сюжету серіалу "Будинок Дракона" – події, які відбувалися за 300 років до показаної історії в "Грі престолів". Представники роду Таргарієнів відправляться на захід, де знайдуть велику територію, на якій проживають ворожі королівства.

Перший сезон "Будинку Дракона" складатиметься з 10 епізодів. Над ним працюють шоураннер Раян Кондао і Мігель Сапочнік.

Нагадаємо, що після завершення культового серіалу "Гра престолів" було в розробці кілька приквелів. А перші кадри з "Дому Драконів" HBO вже показав в тізері своїх проєктів, які вийдуть в найближчі роки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Реклама

Новини партнерів

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Простой рецепт сырников от Аниты Луценко
Простой рецепт сырников от Аниты Луценко
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
В Сети показали, как звезда "Папика" изменился за 30 лет
В Сети показали, как звезда "Папика" изменился за 30 лет

Популярні статті

Сьогодні, 12:18Смачно

Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак

Сьогодні, 08:40Психо

Гороскоп на сьогодні 6 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, не намагайтеся нікому нічого довести!

Вчора, 20:02No Stress

Скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож

Вчора, 18:21Зірково

Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі. Тарзан теж не стримався (відео)

Вчора, 17:49Смачно

Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

Вчора, 17:09Фаново

Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

Вчора, 15:25Зірково

15 цікавих фактів про співачку Адель. Один з них розкриває секрет її схуднення

Вчора, 14:43Зірково

Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?

Вчора, 13:42Events

День матері-2021: що подарувати мамі в свято

Вчора, 13:03Зірково

Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком. Фани знайшли нові докази возз'єднання сім'ї

Вчора, 11:02Зірково

Як DZIDZIO розділить майно з дружиною

Вчора, 08:20Психо

Гороскоп на сьогодні 5 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, зірки дають вам стусана

4 травняЗірково

Надя Мейхер захистила Меладзе в історії про домагання, а слова Полякової назвала жартом

4 травняЗірково

Я вам не фея! Анна Богдан з Холостяка-11 різко відреагувала на критику хейтерів

4 травняСмачно

10 рецептів найлегших овочевих салатів, які ви готуватимете завжди

3 травняЗірково

Холостячка Мішина провела вечір з Рибаком, який кинув її заради іншої

Новини партнерів

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Чемпионка показала, как выглядит самое идеальное тело на планете
Чемпионка показала, как выглядит самое идеальное тело на планете
Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Идеальный заварной крем для Наполеона: рецепт от Андрея Величко
Идеальный заварной крем для Наполеона: рецепт от Андрея Величко
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Рецепт нежных блинов на кефире
Рецепт нежных блинов на кефире

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти