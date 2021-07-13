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Молодший син Ірини Білик – який він? Ексчоловік співачки показав рідкісні спільні кадри

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
13 липня, 14:36
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Ексчоловік української співачки Ірини Білик Аслан Ахмадов у себе в Instagram показав зустріч з їхнім п'ятирічним сином Табрізом
Ексчоловік Ірини Білик зустрівся з сином
Ексчоловік Ірини Білик зустрівся з сином / Фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/aslanahmadov

У квітні цього року популярна співачка Ірина Білик розповіла, що розлучається зі своїм чоловіком – професійним фотографом і режисером Асланом Ахмадовим. Причиною розлучення співачка назвала відстані. Вона зізналася, що рідко бачиться із чоловіком – він живе в Москві. Вперше за довгий час Аслан приїхав до Києва і опублікував у себе в InstaStories відео із сином Табрізом.

Молодший син Ірини Білик розповів татові про свої бажання. Він зізнався, що хоче на риболовлю, покататися на велосипеді й відвідати один з ТРЦ Києва.

Ексчоловік Ірини Білик вперше за довгий час зустрівся із сином Табрізом
Ексчоловік Ірини Білик вперше за довгий час зустрівся із сином Табрізом / Фото: instagram.com/aslanahmadov

Молодший син Ірини Білик – Табріз
Молодший син Ірини Білик – Табріз / Фото: instagram.com/aslanahmadov

Раніше в одному зі своїх інтерв'ю Ірина Білик розповідала, що Аслан якраз має приїхати влітку в Україну, щоб оформити розлучення.

"Аслан приїде в Україну влітку, і буде розлучення. Аслан дуже хороший тато. І ми розлучаємося не тому, що щось погано між нами. Просто ми не можемо бачитися: локдауни, літаки", – зізналася співачка.

Нагадаємо, Ірина Білик і Аслан Ахмадов деякий час приховували свої стосунки і заявили про них публічно в 2015 році, коли у них народився син Табріз. Дитину народила сурогатна мати.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Ірини Білик для програми "Зірковий шлях":

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

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