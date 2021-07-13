Молодший син Ірини Білик – який він? Ексчоловік співачки показав рідкісні спільні кадри

Ексчоловік української співачки Ірини Білик Аслан Ахмадов у себе в Instagram показав зустріч з їхнім п'ятирічним сином Табрізом

Ексчоловік Ірини Білик зустрівся з сином / Фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/aslanahmadov

У квітні цього року популярна співачка Ірина Білик розповіла, що розлучається зі своїм чоловіком – професійним фотографом і режисером Асланом Ахмадовим. Причиною розлучення співачка назвала відстані. Вона зізналася, що рідко бачиться із чоловіком – він живе в Москві. Вперше за довгий час Аслан приїхав до Києва і опублікував у себе в InstaStories відео із сином Табрізом.

Молодший син Ірини Білик розповів татові про свої бажання. Він зізнався, що хоче на риболовлю, покататися на велосипеді й відвідати один з ТРЦ Києва.

Ексчоловік Ірини Білик вперше за довгий час зустрівся із сином Табрізом / Фото: instagram.com/aslanahmadov

Молодший син Ірини Білик – Табріз / Фото: instagram.com/aslanahmadov

Раніше в одному зі своїх інтерв'ю Ірина Білик розповідала, що Аслан якраз має приїхати влітку в Україну, щоб оформити розлучення.

"Аслан приїде в Україну влітку, і буде розлучення. Аслан дуже хороший тато. І ми розлучаємося не тому, що щось погано між нами. Просто ми не можемо бачитися: локдауни, літаки", – зізналася співачка.

Нагадаємо, Ірина Білик і Аслан Ахмадов деякий час приховували свої стосунки і заявили про них публічно в 2015 році, коли у них народився син Табріз. Дитину народила сурогатна мати.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Ірини Білик для програми "Зірковий шлях":