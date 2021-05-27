Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як виглядали Дженніфер Лопес і Бен Аффлек тоді і зараз – фото через 17 років

Сьогодні, 12:49

Поки пара проводить час в розкішному особняку в сонячному Маямі, ми вирішили порівняти, як актори змінилися за ці роки

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Фото: Getty Images

Шанувальники були шалено щасливі дізнатися, що знаменита голлівудська парочка з 2000-х – Дженніфер Лопес і Бен Аффлек почали жити разом. Уперше актори почали зустрічатися ще в далекому 2002 році, але їхні стосунки тривали всього 18 місяців, поки у 2004 році зірки не розірвали заручини.

"Бенніфер" – саме так прозвали тоді Джей Ло і Бена Аффлека, які схвилювали серця мільйонів фанатів своїм бурхливим романом. І тепер, через 17 років вони знову возз'єдналися.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек у 2003 році

Актори познайомилися на фільмуванні ромкома "Джильи", і вже в середині 2002 року почали зустрічатися. Їхній роман розвивався стрімко, а ЗМІ широко висвітлювали стосунки закоханих у всіх деталях. У листопаді 2002 року Бен і Дженніфер побралися, а весілля було заплановано на 2003 рік. Однак за чотири дні до події все було скасовано – причиною стала зайва увага журналістів і папараці. У січні 2004 року вони розірвали заручини.

Попри це вони продовжували підтримувати хороші стосунки та дуже добре одне про одного відгукувалися.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" в 2003 році
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" в 2003 році
Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зараз

Про відновлення роману акторів вже все знають, але самі вони поки не хочуть заявляти про це публічно. Цього разу Джей Ло і Бен хочуть зберігати своє приватне життя таємним якомога довше.

І хоча поки що у пари немає спільних фото з офіційних виходів у світ, можна побачити, як вони змінилися за ці роки. Джей Ло і раніше блищить і ніби стала виглядати ще краще, а Бену Аффлеку вік явно до лиця. Вже не можемо дочекатися, коли ці двоє стоятимуть поруч одне з одним на червоній доріжці!

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес зараз
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес зараз
Фото: Getty Images

Раніше ми розповіли про всі розлучення і зірвані заручини Дженніфер Лопес.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Мейхер про роботу свого чоловіка-бізнесмена і безглуздих витратах ЗМІ показали, як виглядає чоловік Олі Цибульської і чим він займається (фото) Холостяк Заливако подякував проєкту за Анну Богдан, але фанати обурюються
Дженніфер Лопес бен аффлек романи зірок
Реклама

Новини партнерів

Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье

Популярні статті

Сьогодні, 12:42Смачно

Що приготувати на обід – 3 рецепти смачного супу харчо

Сьогодні, 12:32Фаново

Що подарувати дітям: найкращі ідеї для свята

Сьогодні, 11:06Здорово

Чим корисні фініки для здоров'я та як можуть нашкодити

Вчора, 16:53Смачно

Що приготувати на вечерю в мультиварці – 5 найкращих рецептів

Вчора, 14:35Смачно

Як спекти смачні рогалики на кефірі швидко та просто

Вчора, 11:45Смачно

Ідеальний рис щодня – інструкція до обов'язкового застосування

Вчора, 10:49Смачно

5 швидких і оригінальних салатів з авокадо, які ви маєте спробувати

Вчора, 10:12Events

Кривава повня і місячне затемнення 26 травня: що не можна робити

25 травняЗдорово

Як схуднути в ногах швидко і ефективно: ТОП-5 порад

25 травняЗірково

Сергій Притула став батьком втретє

25 травняСмачно

Класичний рецепт кексів у формочках

25 травняСмачно

Салат з ананасами і курячими грудками: 3 простих, але смачних рецепти

25 травняЗдорово

Коли процедури не позбавлять від прищів і як допомогти проблемній шкірі в спеку

25 травняСмачно

Чому дораду варто додати у раціон та два корисних рецепти з нею

25 травняЗірково

Юля Зайка порушила правила з Холостяком: Вимкнулися камери, ми почали тікати

24 травняСмачно

Як отримати максимум користі від чаю матча: 9 важливих правил і 2 рецепти з ним

Новини партнерів

Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
MamaRika впервые станет матерью: гляньте на это фото
MamaRika впервые станет матерью: гляньте на это фото
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Бритни Спирс показала фигуру в ярком бикини. Видео
Бритни Спирс показала фигуру в ярком бикини. Видео

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти