Як виглядали Дженніфер Лопес і Бен Аффлек тоді і зараз – фото через 17 років

Поки пара проводить час в розкішному особняку в сонячному Маямі, ми вирішили порівняти, як актори змінилися за ці роки

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек Фото: Getty Images

Шанувальники були шалено щасливі дізнатися, що знаменита голлівудська парочка з 2000-х – Дженніфер Лопес і Бен Аффлек почали жити разом. Уперше актори почали зустрічатися ще в далекому 2002 році, але їхні стосунки тривали всього 18 місяців, поки у 2004 році зірки не розірвали заручини.

"Бенніфер" – саме так прозвали тоді Джей Ло і Бена Аффлека, які схвилювали серця мільйонів фанатів своїм бурхливим романом. І тепер, через 17 років вони знову возз'єдналися.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек у 2003 році

Актори познайомилися на фільмуванні ромкома "Джильи", і вже в середині 2002 року почали зустрічатися. Їхній роман розвивався стрімко, а ЗМІ широко висвітлювали стосунки закоханих у всіх деталях. У листопаді 2002 року Бен і Дженніфер побралися, а весілля було заплановано на 2003 рік. Однак за чотири дні до події все було скасовано – причиною стала зайва увага журналістів і папараці. У січні 2004 року вони розірвали заручини.

Попри це вони продовжували підтримувати хороші стосунки та дуже добре одне про одного відгукувалися.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" в 2003 році Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зараз

Про відновлення роману акторів вже все знають, але самі вони поки не хочуть заявляти про це публічно. Цього разу Джей Ло і Бен хочуть зберігати своє приватне життя таємним якомога довше.

І хоча поки що у пари немає спільних фото з офіційних виходів у світ, можна побачити, як вони змінилися за ці роки. Джей Ло і раніше блищить і ніби стала виглядати ще краще, а Бену Аффлеку вік явно до лиця. Вже не можемо дочекатися, коли ці двоє стоятимуть поруч одне з одним на червоній доріжці!

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес зараз Фото: Getty Images

Раніше ми розповіли про всі розлучення і зірвані заручини Дженніфер Лопес.

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