Як виглядали Дженніфер Лопес і Бен Аффлек тоді і зараз – фото через 17 років
Поки пара проводить час в розкішному особняку в сонячному Маямі, ми вирішили порівняти, як актори змінилися за ці роки
Шанувальники були шалено щасливі дізнатися, що знаменита голлівудська парочка з 2000-х – Дженніфер Лопес і Бен Аффлек почали жити разом. Уперше актори почали зустрічатися ще в далекому 2002 році, але їхні стосунки тривали всього 18 місяців, поки у 2004 році зірки не розірвали заручини.
"Бенніфер" – саме так прозвали тоді Джей Ло і Бена Аффлека, які схвилювали серця мільйонів фанатів своїм бурхливим романом. І тепер, через 17 років вони знову возз'єдналися.
Актори познайомилися на фільмуванні ромкома "Джильи", і вже в середині 2002 року почали зустрічатися. Їхній роман розвивався стрімко, а ЗМІ широко висвітлювали стосунки закоханих у всіх деталях. У листопаді 2002 року Бен і Дженніфер побралися, а весілля було заплановано на 2003 рік. Однак за чотири дні до події все було скасовано – причиною стала зайва увага журналістів і папараці. У січні 2004 року вони розірвали заручини.
Попри це вони продовжували підтримувати хороші стосунки та дуже добре одне про одного відгукувалися.
Про відновлення роману акторів вже все знають, але самі вони поки не хочуть заявляти про це публічно. Цього разу Джей Ло і Бен хочуть зберігати своє приватне життя таємним якомога довше.
І хоча поки що у пари немає спільних фото з офіційних виходів у світ, можна побачити, як вони змінилися за ці роки. Джей Ло і раніше блищить і ніби стала виглядати ще краще, а Бену Аффлеку вік явно до лиця. Вже не можемо дочекатися, коли ці двоє стоятимуть поруч одне з одним на червоній доріжці!
Раніше ми розповіли про всі розлучення і зірвані заручини Дженніфер Лопес.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше