Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як українські зірки дотримуються посту: досвід Олі Цибульської, Олександра Пономарьова та Тоні Матвієнко

Сьогодні, 17:45

Пісна їжа може бути смачною і корисною, головне – в цей час особливо ретельно стежити за станом свого здоров'я

Уже понад місяць триває Великий піст – це найсуворіший і найдовший піст в році. Виявляється, деякі зірки українського шоу-бізнесу постяться вже кілька десятків років поспіль, навіть незважаючи на щільний графік і постійні відрядження.

Лілія Ребрик та Григорій Герман в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповіли, хто з артистів ледь не зіпсував здоров'я під час посту, а хто в цей час повністю відмовляється від гострих слів.

Які українські зірки постять – дивіться відео:

Хто з українських зірок дотримується Великого посту

Співак Олександр Пономарьов вже більше 20 років дотримується посту.

"Відчуваю, що мені стає краще на душі. Навіть не аналізуючи якісь духовні речі, якось робив це підсвідомо", – розповів Олександр Пономарьов в програмі "Ранок з Україною".

А ось у DJ NANA був не зовсім позитивний досвід посту. Вперше артистка постилась 14 років тому. І тоді мало не зіпсувала своє здоров'я. Зізнається – дуже схудла, бо їла тільки сухарики і пила воду. Але на наступний рік співачка ретельно підготувалася до посту і тепер з року в рік дотримується правил і в їжі, і в житті.

Співачка Оля Цибульська саме духовне очищення вважає основним під час посту.

"У піст головне – не їсти один одного. Тому намагаюся не зриватися, не говорити якихось перчених слів. Що стосується їжі – теж дотримуюся збалансованого харчування", – зазначила Оля Цибульська в ефірі телеканалу "Україна".

Як українські зірки дотримуються посту
Як українські зірки дотримуються посту
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Хто з українських зірок не дотримується посту і чому?

Але деякі зірки так люблять поїсти, що як би не старалися, не можуть постити! Співачку Тоню Матвієнко з дитинства батьки привчали до посту, навіть змушували його дотримуватися.

"Вони робили мені якусь тушковану моркву з цибулею, з капустою. Або були бутерброди. Але у мене були такі друзі, які з задоволенням міняли цей бутерброд на ковбаску, – розповіла Тоня Матвієнко. – Уже коли стала артисткою, намагалася поститися, але це складно. Адже в дорогах проблема – де тобі поїсти пісні страви".

Читайте також:
"Не їжте одне одного": Олександр Пономарьов пояснив, чому поститься 20 років поспіль

З цієї ж причини не постить і співак позитив.

"Пам'ятаю, що Потап дотримувався посту. Але мені здається, артисти і ті, хто багато подорожують, можуть не постити", – зазначив Позитив.

Однак досвідчені в цьому питанні артисти запевняють – постити можна смачно і з користю, головне – в цей час особливо ретельно стежити за станом свого здоров'я.

А щоб все було добре не тільки зі здоров'ям, а й вашим гаманцем – зверніть увагу, що в Україні вже діють нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів. Влогер-пенсіонер Дід Панч все з'ясував і розповів в новому випуску ютуб-шоу:

Раніше ми писали про календар харчування на весь період Великого посту-2021.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Готуємо пісні дріжджові млинці: покроковий рецепт Найсмачніші картопляні зрази з грибами - рецепт Рецепт на Благовіщення - пиріг з рибною начинкою 5 пісних салатів, які сподобаються найвибагливішим
їжа зірки піст Великий піст
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая

Популярні статті

Сьогодні, 13:16Фаново

Коли Вальпургієва ніч у 2021 році: дата і головні прикмети

Сьогодні, 11:07Зірково

Лариса Доліна показала себе без фотошопу і нарвалася на критику: Хірург явно попрацював

Сьогодні, 10:45Смачно

Смачна та і пишна паска на Великдень: рецепт на літр молока

Сьогодні, 10:38Events

Вербний тиждень-2021: милі картинки і добрі привітання

Сьогодні, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 19 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, побудьте наодинці!

Вчора, 14:43Зірково

Галкін показав розкішний подарунок Пугачовій від Лободи: Це неймовірно!

Вчора, 11:31Зірково

Оля, що з очима? Полякову без макіяжу засипали питаннями про ботокс і операції

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:29Психо

Гороскоп на сьогодні 18 квітня для всіх знаків зодіаку: Овен стане секс-гігантом!

17 квітняEvents

Як найшвидше перевірити кислотність ґрунту на ділянці: два простих лайфхаки

17 квітняЗірково

Сльози Чарльза і возз'єднання Вільяма і Гаррі: як пройшла церемонія прощання з принцом Філіпом

17 квітняNo Stress

Як обрати смачне ігристе вино – поради сомельє

17 квітняЗірково

Їй не може бути 47! Вікторія Бекхем вразила ідеальною фігурою на свій день народження (фото)

17 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 17 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолії, у вас день для інтимних експериментів!

17 квітняЗірково

Холостяк-11: хто залишив проєкт у сьомому випуску

16 квітняEvents

Як позбутися бур'янів: ТОП-8 надійних лайфхаків

Новини партнерів

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Как коронавирус изменил рынок труда в Украине
Как коронавирус изменил рынок труда в Украине
Незамінний цинк: навіщо він потрібен організму і де міститься
Незамінний цинк: навіщо він потрібен організму і де міститься
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Назван список самых опасных для здоровья овощей и фруктов
Назван список самых опасных для здоровья овощей и фруктов
Как в феврале выглядит Токовский водопад: красивые места
Как в феврале выглядит Токовский водопад: красивые места
Офисная хандра: к каким болезням может привести сидячая работа
Офисная хандра: к каким болезням может привести сидячая работа

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти