Як українські зірки дотримуються посту: досвід Олі Цибульської, Олександра Пономарьова та Тоні Матвієнко

Пісна їжа може бути смачною і корисною, головне – в цей час особливо ретельно стежити за станом свого здоров'я

Уже понад місяць триває Великий піст – це найсуворіший і найдовший піст в році. Виявляється, деякі зірки українського шоу-бізнесу постяться вже кілька десятків років поспіль, навіть незважаючи на щільний графік і постійні відрядження.

Лілія Ребрик та Григорій Герман в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповіли, хто з артистів ледь не зіпсував здоров'я під час посту, а хто в цей час повністю відмовляється від гострих слів.

Які українські зірки постять – дивіться відео:

Хто з українських зірок дотримується Великого посту

Співак Олександр Пономарьов вже більше 20 років дотримується посту.

"Відчуваю, що мені стає краще на душі. Навіть не аналізуючи якісь духовні речі, якось робив це підсвідомо", – розповів Олександр Пономарьов в програмі "Ранок з Україною".

А ось у DJ NANA був не зовсім позитивний досвід посту. Вперше артистка постилась 14 років тому. І тоді мало не зіпсувала своє здоров'я. Зізнається – дуже схудла, бо їла тільки сухарики і пила воду. Але на наступний рік співачка ретельно підготувалася до посту і тепер з року в рік дотримується правил і в їжі, і в житті.

Співачка Оля Цибульська саме духовне очищення вважає основним під час посту.

"У піст головне – не їсти один одного. Тому намагаюся не зриватися, не говорити якихось перчених слів. Що стосується їжі – теж дотримуюся збалансованого харчування", – зазначила Оля Цибульська в ефірі телеканалу "Україна".

Як українські зірки дотримуються посту Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Хто з українських зірок не дотримується посту і чому?

Але деякі зірки так люблять поїсти, що як би не старалися, не можуть постити! Співачку Тоню Матвієнко з дитинства батьки привчали до посту, навіть змушували його дотримуватися.

"Вони робили мені якусь тушковану моркву з цибулею, з капустою. Або були бутерброди. Але у мене були такі друзі, які з задоволенням міняли цей бутерброд на ковбаску, – розповіла Тоня Матвієнко. – Уже коли стала артисткою, намагалася поститися, але це складно. Адже в дорогах проблема – де тобі поїсти пісні страви".

З цієї ж причини не постить і співак позитив.

"Пам'ятаю, що Потап дотримувався посту. Але мені здається, артисти і ті, хто багато подорожують, можуть не постити", – зазначив Позитив.

Однак досвідчені в цьому питанні артисти запевняють – постити можна смачно і з користю, головне – в цей час особливо ретельно стежити за станом свого здоров'я.

А щоб все було добре не тільки зі здоров'ям, а й вашим гаманцем – зверніть увагу, що в Україні вже діють нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів. Влогер-пенсіонер Дід Панч все з'ясував і розповів в новому випуску ютуб-шоу:

Раніше ми писали про календар харчування на весь період Великого посту-2021.

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