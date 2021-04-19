Як українські зірки дотримуються посту: досвід Олі Цибульської, Олександра Пономарьова та Тоні Матвієнко
Пісна їжа може бути смачною і корисною, головне – в цей час особливо ретельно стежити за станом свого здоров'я
Уже понад місяць триває Великий піст – це найсуворіший і найдовший піст в році. Виявляється, деякі зірки українського шоу-бізнесу постяться вже кілька десятків років поспіль, навіть незважаючи на щільний графік і постійні відрядження.
Лілія Ребрик та Григорій Герман в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповіли, хто з артистів ледь не зіпсував здоров'я під час посту, а хто в цей час повністю відмовляється від гострих слів.
Які українські зірки постять – дивіться відео:
Співак Олександр Пономарьов вже більше 20 років дотримується посту.
"Відчуваю, що мені стає краще на душі. Навіть не аналізуючи якісь духовні речі, якось робив це підсвідомо", – розповів Олександр Пономарьов в програмі "Ранок з Україною".
А ось у DJ NANA був не зовсім позитивний досвід посту. Вперше артистка постилась 14 років тому. І тоді мало не зіпсувала своє здоров'я. Зізнається – дуже схудла, бо їла тільки сухарики і пила воду. Але на наступний рік співачка ретельно підготувалася до посту і тепер з року в рік дотримується правил і в їжі, і в житті.
Співачка Оля Цибульська саме духовне очищення вважає основним під час посту.
"У піст головне – не їсти один одного. Тому намагаюся не зриватися, не говорити якихось перчених слів. Що стосується їжі – теж дотримуюся збалансованого харчування", – зазначила Оля Цибульська в ефірі телеканалу "Україна".
Але деякі зірки так люблять поїсти, що як би не старалися, не можуть постити! Співачку Тоню Матвієнко з дитинства батьки привчали до посту, навіть змушували його дотримуватися.
"Вони робили мені якусь тушковану моркву з цибулею, з капустою. Або були бутерброди. Але у мене були такі друзі, які з задоволенням міняли цей бутерброд на ковбаску, – розповіла Тоня Матвієнко. – Уже коли стала артисткою, намагалася поститися, але це складно. Адже в дорогах проблема – де тобі поїсти пісні страви".
З цієї ж причини не постить і співак позитив.
"Пам'ятаю, що Потап дотримувався посту. Але мені здається, артисти і ті, хто багато подорожують, можуть не постити", – зазначив Позитив.
Однак досвідчені в цьому питанні артисти запевняють – постити можна смачно і з користю, головне – в цей час особливо ретельно стежити за станом свого здоров'я.
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