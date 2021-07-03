Як українські знаменитості ставляться до вакцинації. Ми розпитали

Деякі українські знаменитості вже вакциновані і розповіли про свій досвід, інші ж поки не зробили це з різних причин

Як українські знаменитості ставляться до вакцинації / Фото: Сьогодні

Хтось впевнений – тільки отримавши щеплення ми зможемо зменшити кількість заражених COVID-19, інші стверджують, що з вакцинами в організм вводяться мало не чіпи, які контролюють діяльність людей.

Вакцинуватися чи ні – особиста справа кожного. Life Сьогодні розпитали українських знаменитостей, як вони ставляться до вакцинації – хтось із них вже зробив щеплення, а хтось ще тільки думає і зважує всі "за" і "проти".

alyona alyona

Українська реп-виконавиця alyona alyona активно підтримує вакцинацію.

Як тільки в Україні почнуть видавати COVID-паспорти, думаю, що я буду першою, хто побіжить і отримає вакцину. Дуже чекаю, щоб все це було, як Європі. У мене дідуся вакцинували, він, слава богу, живий і здоровий, і я щиро вірю, що він проживе ще багато років і не помре від COVID-19, – розповіла нам alyona alyona.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Andre Tan

Український дизайнер Andre Tan раніше вже перехворів на COVID-19 і, як і багато інших, чекає, коли пандемія піде на спад.

Думаю, що в майбутньому нас питати особливо ніхто не буде і всіх змусять вакцинуватися. У США багато хто ходить без масок, скасували деякі обмеження. Сподіваюся, що у нас через кілька місяців буде те ж саме, тому що досить коронавірусу бушувати на планеті! – каже Андре.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

ТНМК

Розповіли нам і про свою думку стосовно вакцинації учасники легендарного українського гурту ТНМК.

Я почекаю поки, подивлюся. Я перехворів на COVID-19 і сподіваюся на силу своїх антитіл, що вони такі потужні і ще протримаюся. А там подивимося, – посміхається Фагот (Олег Михайлюта).

А ось Фоззі (Олександр Сидоренко) – тільки за вакцинацію.

Розумієте, є дані про те, що індійські штами COVID-19 вражають слух. А музикант без слуху – це фактично дорівнює смерті, – каже Фоззі.

/ Фото: instagram.com/tnmkongo

IVAN NAVI

Український співак IVAN NAVI вакцинувався ще в березні.

У мене є знайомі лікарі, які вакцинувалися. У них не було побічних ефектів, якихось проблем. Тому я до цього спокійно поставився. Переживаю за своє здоров'я, тому що у мене дуже багато знайомих, які хворіли на COVID-19 і перенесли його дуже важко. І більшість з них як один каже – якби мали можливість тоді вакцинуватися, вони б зробили це, не роздумуючи, – пояснив артист.

IVAN NAVI / Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Юрій Діжон

Український режисер і кліпмейкер Юрій Двіжон, який знімав кліпи для Ірини Білик, MELOVIN, Христини Соловій та багатьох інших, теж вакцинувався в травні, в США.

Звісно страх був, але не через вагання в тому, чи вакцинуватись. Я швидше боявся отримати побічну реакцію та випасти на день з відпочинку. Саме під час своєї останньої подорожі до Каліфорнії я вакцинувався вакциною Johnson & Johnson. Вона єдина у світі вакцина, яку потрібно колоти один раз, замість звичайних двох, – поділився з нами Юрій.

Юрій Двіжон / Фото: прес-служба

Режисер активно підтримує вакцинацію і сподівається, що все більше людей в Україні проявлять бажання зробити щеплення.

.Я однозначно за вакцинацію. З нею я почуваюсь більш захищеним та вільним. Розвинені країни, в яких більше 70% людей вакцинувались вже зняли маски і люди там повністю повернулись до звичайного життя. Смертність в цих країнах теж низька. Сподіваюсь, що українці будуть довіряти здоровому глузду, а не міфам, які вони прочитали в інтернеті, – каже режисер.

Раніше Євген Комаровський пояснив, чому кінець пандемії коронавірусу нам не світить і чим ризикують ті, хто відмовляється від вакцинації.