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Як зараз виглядає молодша дочка Енріке Іглесіаса і Анни Курнікової – дивимося рідкісне фото

Сьогодні, 16:32

Енріке Іглесіас поділився милим фото з молодшою донькою. Варто зазначити, співак рідко публікує в соцмережах фото своїх дітей

Енріке Іглесіас опублікував фото молодшої дочки
Енріке Іглесіас опублікував фото молодшої дочки
Фото: Getty Images, instagram.com/enriqueiglesias

Енріке Іглесіас і Анна Курнікова не часто діляться спільними фото зі своїми дітьми. Пара вважає за краще не афішувати своє особисте життя, але якщо в Мережу потрапляють рідкісні знімки малюків – шанувальники завжди рада подивитися, як підросли зіркові спадкоємці.

У себе в Instagram Енріке опублікував фото з молодшою донькою Мері, якій в цьому році виповнився рік. На cнімке співак з донькою дивляться в об'єктив фотокамери. Дівчинка прикрила половину обличчя рукою.

Енріке Іглесіас опублікував рідкісне фото з молодшою донькою
Енріке Іглесіас опублікував рідкісне фото з молодшою донькою
Фото: instagram.com/enriqueiglesias

"Дещо над чим працюємо", – підписав співак спільний знімок з дочкою.

У коментарях прихильники не приховували захвату від рідкісного сімейного знімка.

  • "Яка малятко"
  • "Ви гарні"
  • "Нарешті ми її побачили"
  • "Вона красуня"

Зазначимо, що знаменита російська тенісистка Анна Курнікова і відомий іспанський співак Енріке Іглесіас разом вже майже 20 років. Пара почала свої стосунки в кінці 2001 року. Анна знімалася в кліпі у Енріке. Зараз подружжя виховує троє дітей: двійнят Ніколаса і Люсі (народилися в грудні 2017 року) і Мері, яка народилася в січні 2020 го .

Пара рідко розповідає про свої спадкоємців, але в одному зі своїх інтерв'ю на запитання, чи хоче Енріке, щоб його діти пішли по стопах батьків, він відповів, що хотів би бачити своїх дочок швидше спортсменками – як їх мама, ніж артистками.

"Я можу чесно сказати вам, якби мені довелося вибирати щось одне, безумовно, я б вибрав спорт. Просто тому, що я люблю спорт. Я люблю гольф, я люблю теніс, і я не проти побачити, як одна з моїх маленьких дівчаток грає в теніс ", – поділився музикант.

Як Енріке Іглесіас проводить час з дітьми – дивіться в сюжеті:

Раніше Анна Курнікова поділилася забавним відео з донькою.

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