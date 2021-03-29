Як зараз виглядає 14-річна дочка покійної Юлії Началової: фото

У Мережі з'явилися нові фото Віри Алдоніної

Після смерті Юлії Началова увага журналістів була прикута до дочки артистки Віри. Близько співачки намагалася захистити доньку співачки від уваги преси. Але через кілька років Віра все частіше стала виходити в світ і з'являтися в поле зору ЗМІ.

В Instagram близька подруга Юлії Началової і опублікувала нові фото спадкоємиці співачки. На фото дочка артистки постала в пудровій довгій сукні і нюдових босоніжках.

Дочка Юлії Началової – Віра Алдоніна Фото: instagram.com/isaeva.anya/

Дочка Юлії Началової – Віра Алдоніна Фото: instagram.com/isaeva.anya/

Також днями Віра стала гостею передачі, присвяченій її хрещеною Ларисі Долині . Вона розповіла, що співачка завжди готова їй допомогти і підтримати, дарує подарунки і постійно на зв'язку з нею.

Дочка Юлії Началової – Віра Алдоніна Фото: Скріншот з YouTube

Зараз Вірі Алдоніній 14 років. Вона займається музикою. Лариса Доліна не виключила, що її хрещениця може піти по стопах своєї зіркової мами Юлії Началової і стати співачкою.

Раніше ми розповідали, що дочка Юлії Началової дала перше інтерв'ю після смерті мами.

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