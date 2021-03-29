Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як зараз виглядає 14-річна дочка покійної Юлії Началової: фото

Сьогодні, 14:09

У Мережі з'явилися нові фото Віри Алдоніної

Після смерті Юлії Началова увага журналістів була прикута до дочки артистки Віри. Близько співачки намагалася захистити доньку співачки від уваги преси. Але через кілька років Віра все частіше стала виходити в світ і з'являтися в поле зору ЗМІ.

В Instagram близька подруга Юлії Началової і опублікувала нові фото спадкоємиці співачки. На фото дочка артистки постала в пудровій довгій сукні і нюдових босоніжках.

Дочка Юлії Началової – Віра Алдоніна
Дочка Юлії Началової – Віра Алдоніна
Фото: instagram.com/isaeva.anya/

Дочка Юлії Началової – Віра Алдоніна
Дочка Юлії Началової – Віра Алдоніна
Фото: instagram.com/isaeva.anya/

Також днями Віра стала гостею передачі, присвяченій її хрещеною Ларисі Долині . Вона розповіла, що співачка завжди готова їй допомогти і підтримати, дарує подарунки і постійно на зв'язку з нею.

Дочка Юлії Началової – Віра Алдоніна
Дочка Юлії Началової – Віра Алдоніна
Фото: Скріншот з YouTube

Зараз Вірі Алдоніній 14 років. Вона займається музикою. Лариса Доліна не виключила, що її хрещениця може піти по стопах своєї зіркової мами Юлії Началової і стати співачкою.

Раніше ми розповідали, що дочка Юлії Началової дала перше інтерв'ю після смерті мами.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Реклама

Новини партнерів

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях

Популярні статті

Сьогодні, 13:56Фаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

Сьогодні, 10:29Смачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

Сьогодні, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

Вчора, 19:02Зірково

"Захотілося змін": Регіна Тодоренко зробила трендову стрижку вперше за 23 роки

Вчора, 14:29Зірково

Дружину Петросяна порівняли зі старою Шапокляк: відповідь зірки

Вчора, 09:30Зірково

"Привітайте мене": колишній Анастасії Заворотнюк одружився вдруге

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 28 березня – 3 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:05Events

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

27 березняEvents

Песах-2021: яскраві листівки і картинки з єврейською Пасхою

27 березняЗірково

LOBODA подає до суду на пластичного хірурга: що говорить лікар (відео)

27 березняФаново

Песах-2021: що в жодному разі не можна робити у свято

27 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 27 березня: Овен буде бодрячком, а на Тельців чекають знайомства і спілкування

27 березняEvents

27 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

26 березняЗірково

"Холостяк-11": хто залишив проєкт в четвертому випуску

26 березняЗірково

Учасницю "Холостяка" і переможницю конкурсу краси звинуватили в ескорті. Вона подала до суду

26 березняФаново

Що означає єврейська Пасха Песах: історія свята

Новини партнерів

Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Еле живой Григорий Чапкис осадил снимающего его на видео сына
Еле живой Григорий Чапкис осадил снимающего его на видео сына
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти