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Як прийти у форму до пляжного сезону: поради NK, GROSU і Джамали

Сьогодні, 17:40

Важливо не тільки стежити за правильним харчуванням, а також займатися спортом

Як приходить в форму до пляжного сезону NK, GROSU і Джамала
Як приходить в форму до пляжного сезону NK, GROSU і Джамала
Фото: Instagram

Кожен з нас ставить перед собою мету підготувати своє тіло до пляжного сезону. Покращували свої фігури зірки українського шоу-бізнесу також. Ведучі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч дізналися, хто з артистів схуд на 8 кіло за останній місяць, а хто заради гарної фігури б'є себе електричним струмом.

Потрібно стежити за харчуванням, як NK і Михайло Поплавський

Володарка найчарівніших форм українського шоу-бізнесу співачка NK | Настя Каменських зізналася – набрала кілька зайвих кілограмів під час зйомок свого реаліті в Мексиці. І вже активно працює над своїм тілом.

"Ротик треба закрити і все. Ви знаєте, що тільки 20% успіху залежить від занять спортом і 80% – це їжа, яку ми вживаємо", – розповіла зірковий детектив гіпершоу "Маска" NK | Настя Каменських.

Настя Каменських в бікіні похвалилася своїми формами
Настя Каменських в бікіні похвалилася своїми формами
Фото: instagram.com/kamenskux

Про важливість їжі при схудненні знає і співаючий ректор Михайло Поплавський: саме завдяки відмові від деяких продуктів він уже добряче скинув вагу.

"Схуд на 8 кг! Я місяць готувався до національної премії "Українська пісня року"! Відмовився від всіх ковбас, жирної їжі та від овочів, тому що там багато нітратів. А ще виключив всю молочку", – поділився Михайло Поплавський.

Пробуйте дієту, як Джамала

А ось співачка Джамала від смачненького відмовлятися не збирається! Тому знайшла таку дієту – щоб і їсти, і худнути.

Джамала в спортзалі
Джамала в спортзалі
Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Раджу дуже калорійне їсти в першій половині дня – до 13:00 або до 15:00 – все! Уже їла і бургери, і пасту! Я не з тих "ЗОЖніков", не хочу відмовлятися від всіх смачних страв. Я дуже люблю кримсько-татарську кухню: плов, янтик, манти. Я це все їм, але тепер до години дня!" – зізналася співачка Джамала.

З такою дієтою Джамала вже позбулася зайвих кілограмів і до літа готова! Як і володар головних вусів країни – Павло Зібров. Співак запевняє – все завдяки фізичній активності – артист багато часу працює на городі і в саду.

Використовуйте новомодні лайфхаки, як Аліна Гроссу

Готує тіло до літа і співачка GROSU. Зірка поділилася власним новомодним лайфхаком схуднення.

Аліна Гросу
Аліна Гросу
Фото: прес-служба

"Займаюся спортом під струмом. Це коли на тебе чіпляють спеціальне приладдя і надходить струм. Змочують, пускають імпульси і у тебе скорочуються м'язи – ти дуже-дуже швидко підтягується. Менше целюліту, його взагалі може не бути, тобто фігура стає дуже підтягнута", – розповіла GROSU.

Тому користуйтеся рецептами зірок, як привести себе у форму, і насолоджуйтеся літом!

Як худнуть зірки – дивіться відео:

Раніше співачка VIKTORIA похвалилася колекцією купальників і назвала 3 вправи для ідеальної фігури.

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Джерело: Сьогодні
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