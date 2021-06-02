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Як батько Філіпа Кіркорова виглядав в молодості – співак показав архівне відео

Сьогодні, 16:44

Філіп Кіркоров зворушливо привітав свого батька з днем народження і поділився рідкісним відео

Філіп Кіркоров показав, як його батько виглядав в молодості
Філіп Кіркоров показав, як його батько виглядав в молодості
Фото: instagram.com/fkirkorov

Сьогодні в родині Філіпа Кіркорова, який недавно похвалився ексклюзивної сумкою , свято. Його батькові Бедросу виповнюється 89 років. Співак вирішив поділитися з шанувальниками зворушливим відео.

В Instagram Філіп Кіркоров опублікував невеликий кліп, в якому є виступ його батька з піснею "Синьйорина" в 1964 році і архівні сімейні фотографії.

"Дорогий тато, мій друг, мій головний радник, моя головна людина. З днем народження! Твої 89 звучать немислимо! Твій голос як і рука все так само тверді, твій розум все так само чистий! Ти прекрасний і розумний, як мудреці усього світу! Спасибі тобі за підтримку, за любов, за поради! Батьківська любов особлива, вона не напоказ. Дорожу і оберігаю її. Спасибі за життя! " – написав співак.

(@Fkirkorov)

У коментарях іменинника привітали Ані Лорак і її ексчоловік Мурат. Варто зазначити, що в Мережі не перший місяць говорять про возз'єднання пари.

  • "З днем народження! Здоров'я і довгих років життя"
  • "З днем народження"

Ані Лорак і її екс-чоловік привітали тата Філіпа Кіркорова з днем народження
Ані Лорак і її екс-чоловік привітали тата Філіпа Кіркорова з днем народження
Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров є єдиним сином Бедроса. Вони багато проводять часу разом і обидва беруть участь у вихованні дітей Філіпа – Алли-Вікторії і Мартіна, які народилися від сурогатної матері. Бедрос займається онуками, коли співак вирушає на гастролі.

В одному зі своїх інтерв'ю батько Кіркорова зізнався, що його синові не вдалося налагодити особисте життя тому що він все ще любить Аллу Пугачову.

"Крім Алли Філіп ніколи нікого не любив. Не любив і не любить. Він – однолюб. У цьому плані він пішов в мене ", – сказав Бедрос про особисте життя сина.

Раніше і сам Кіркоров розповів, чому після розлучення з Пугачовою він так і не одружився. Також недавно Пугачова і Кіркоров вперше зустрілися на світському заході після сварки.

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