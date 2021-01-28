Як змінювався зірка "Володаря перснів" Елайджа Вуд – акторові вже 40 років!

Сьогодні, 28 січня святкує день народження знаменитий актор

Здається, ніби зовсім недавно вийшла улюблена мільйонами кінотрилогія "Володар перснів", але сьогодні виконавцю ролі Фродо Беггінса, Еладжі Вуду виповнюється вже 40 років. Зігравший сміливого і доброго гобіта з Шира, на плечі якого випав тягар кільця, американський актор Елайджа Вуд прославився на весь світ. Глядачі часто порівнюють Елайджу з іншим відомим актором – Деніелом Редкліффом, адже вони обидва отримали популярність в юному віці.

Якщо вам цікаво дізнатися про Елайджу Вуда трохи більше, ми зібрали найцікавіші факти про його життя і покажемо, як він змінювався протягом своєї кар'єри.

Eлайджа Вуд Фото: Pinterest, themoviedb.org, youtube.com

З дитинства Елайджу Вуда батьки водили на кастинги. І ось уже в 8-річному віці юний актор знявся в одній зі сцен популярного фільму "Назад у майбутнє 2".

Елайджа Вуд у фільмі "Назад в майбутнє 2" Фото: Pinterest

Після цього всього за один рік, у 1990-му, Елайджа Вуд зіграв в чотирьох фільмах. Правда, тоді це були ще епізодичні або другорядні ролі. Але вже в 1993 році вийшов фільм "Пригоди Гека Фінна", де Елайджа зіграв головну роль – Гекльберрі Фінна, а персонажа Тома Соєра взагалі в сюжеті не було.

Елайджа Вуд у фільмі "Пригоди Гека Фінна" Фото: themoviedb.org

За пару років до "Володаря перснів", коли Елайджі Вуду було 17 років, він знявся в науково-фантастичному молодіжному фільмі жахів "Факультет". Якраз під час фільмування Елайджа Вуд почув про "Володаря перснів". Актор одразу вирішив, що це найкращий шанс в його житті та записав для режисера Пітера Джексона свої акторські проби на відео.

"Факультет" Фото: Pinterest

Елайджа Вуд обійшов 150 акторів, включаючи популярного Джейка Джілленхола, і отримав свою омріяну роль Фродо Беггінса в трилогії "Володар перснів".

Елайджа Вуд у фільмі "Володар перснів" Фото: Pinterest

Примітно, що на зйомках прикріплення протезів до ніг Елайджа Вуда займали набагато більше часу, ніж в інших акторів. Крім того, акторові їх доводилося повторно прикріплювати багато разів – клей стирався через потіння в процесі зйомок.

Елайджа Вуд на зйомках "Володаря перснів" Фото: twitter.com/ActualFrodo

Після "Володаря перснів" Елайджа Вуд почав несподівано з'являтися в різних відомих фільмах не в головних ролях. Наприклад, в "Вічному сяйві чистого розуму" з Джимом Керрі та Кейт Вінслет. Але Елайджа не загубився в цьому фільмі та зіграв харизматичного персонажа, який стирає неприємні спогади з пам'яті людей.

"Вічне сяйво чистого розуму" Фото: www.amazon.com

Після ролей добрих, відважних і хороших хлопців, Елайджа Вуд спробував себе в ролі лиходія та у нього це вийшло відмінно.

Елайджа Вуд у фільмі "Місто гріхів" Фото: Pinterest

Елайджа Вуд грає на фортепіано і навчався професійного вокалу. А у 2005 році він навіть створив свій власний музичний лейбл Simian Records. Актор просто обожнює музику.

З середини 2000-х актор почав обирати прямо дуже різні та несподівані ролі. Він грав в мелодрамах, психологічних трилерах, хорорах і комедіях.

Елайджа Вуд у фільмі "Вбивства в Оксфорді" Фото: kino-teatr.ru

У 2016 році з актором у головній ролі вийшов комедійний детективний серіал – "Детективне агентство Дірка Джентлі". Він зіграв напарника "холістичного" детектива Дірка Джентлі, Тодда Бротцмана.

Елайджа Вуд в серіалі "Детективне агентство Дірка Джентли" Фото: Скріншот з YouTube

Одна зі свіжих робіт актора – комедійний трилер "Іди до татка", де Елайджа Вуд грає 30-річного Норвала, який їде миритися зі своїм дивакуватим батьком.

"Іди до татка" Фото: themoviedb.org

А минулого року Елайджа Вуд вперше і сам став татком – в актора з його коханою Метте-Марі Конгсвед народився син.

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