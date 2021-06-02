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Емі, Лілі або Філіпа? Шанувальники вгадують ім'я майбутньої дочки Меган Маркл і принца Гаррі

Сьогодні, 12:49

Поки принц Гаррі і Меган Маркл готуються до появи на світ своєї другої дитини, в Мережі намагаються вгадати ім'я маляти

принц Гаррі та Меган Маркл
принц Гаррі та Меган Маркл
Фото: Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл виховують дворічного сина Арчі, і зовсім скоро стануть батьками вдруге. У пари народиться дівчинка. У ЗМІ обговорюють, що герцогиня Сассекська збирається народжувати вдома . Сама пара ніяк не коментує чутки. Але тепер крім майбутніх пологів в Мережі ведуться активні обговорення імені дочки Меган і Гаррі. Шанувальники пари припустили, як пара може назвати дитину.

Як пише People , коли Меган і Гаррі ще виконували королівський обов'язки, вони відвідали британське місто Беркенгед, де зустрілися з групою школярів. Тоді герцогиня Сассекська була вагітна первістком і запропонувала дітям написати ім'я для їх з Гаррі дитини.

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл
Фото: Скриншот из видео

"Я запитала, якщо це буде дівчинка, чи назве вона її Емі, і Меган відповіла:" Це дійсно гарне ім'я, воно мені подобається. Нам варто про це подумати ", – розповіла 7-річна Меган Дадлі.

А принц Гаррі тоді звернув увагу на ім'я Лілі.

Раніше видання People повідомляло, що принц Гаррі може назвати дочку на честь мами – Діаною. На другому місці у шанувальників пари ім'я Єлизавета, а на третьому – Грейс. Серед можливих варіантів також Аліса, Олександрія і Катерина. Але після після смерті принца Філіпа, багато хто не виключили варіант, що маля можуть назвати на честь дідуся Гаррі – Філіппою.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі
Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі
Фото: instagram.com/misanharriman

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Меган Маркл дуже переживає через скандали навколо королівської родини і може народити раніше строку .

Варто зазначити, що дочка принца Гаррі і Меган Маркл стане першою дитиною британської королівської сім'ї, який народиться на території Сполучених Штатів.

Про те, що вони чекають дівчинку Меган Маркл і принц Гаррі розповіли під час того самого скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі. Дивіться в сюжеті, що ще слід знати про одкровення герцогів Сассекському

Раніше ми розповідали, що слід знати про другу дитину принца Гаррі і Меган Маркл .

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