Ольга Фреймут показала, як матюкається, коли злиться (відео)

Телеведуча назвала три своїх найбільш вживаних лайки

Телеведуча і гуру етикету Ольга Фреймут, дочка якої похвалилася британським паспортом, розповіла про свої улюблені матірні слова.

Як відомо, телеведуча затята прихильниця етикету і часто ділиться корисними порадами з підписниками. Ось і цього разу, Ольга Фреймут влаштувала інтерактив в Instastories і відповіла на хвилюючі фоловерів питання. Одним з таких було питання про три улюблені матірні слова телеведучої. І виявилося, що вони у неї є.

Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

"Шановна", так кажу, або "зараза". Але коли потрібно чітко висловити думку, донести її, коли гнів переповнює, тоді це матюк на букву "б". Роблю це, бажано, коли ніхто не чує. Іноді краще матюкатися, ніж бути підступною людиною", – відповіла Ольга Фреймут.

Ольга Фреймут про улюблених матірних словах Відео: instagram.com/freimutolia

Також у телеведучої запитали, куди подіти серветку, якщо потрібно висякатися за столом. На це Ольга відповіла, що за столом взагалі не заведено це робити.

"Якщо вже так сталося, що потрібно почистити ніс, тоді робимо це, а потім встаємо з-за столу, йдемо до вбиральні, миємо руки і повертаємося без серветки", – додала телеведуча.

Раніше Ольга Фреймут змінила імідж, розпрощавшись із золотими локонами.

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