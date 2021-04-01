Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Ольга Фреймут показала, як матюкається, коли злиться (відео)

Сьогодні, 17:08

Телеведуча назвала три своїх найбільш вживаних лайки

Телеведуча і гуру етикету Ольга Фреймут, дочка якої похвалилася британським паспортом, розповіла про свої улюблені матірні слова.

Як відомо, телеведуча затята прихильниця етикету і часто ділиться корисними порадами з підписниками. Ось і цього разу, Ольга Фреймут влаштувала інтерактив в Instastories і відповіла на хвилюючі фоловерів питання. Одним з таких було питання про три улюблені матірні слова телеведучої. І виявилося, що вони у неї є.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
Фото: instagram.com/freimutolia

"Шановна", так кажу, або "зараза". Але коли потрібно чітко висловити думку, донести її, коли гнів переповнює, тоді це матюк на букву "б". Роблю це, бажано, коли ніхто не чує. Іноді краще матюкатися, ніж бути підступною людиною", – відповіла Ольга Фреймут.

Ольга Фреймут про улюблених матірних словах
Відео: instagram.com/freimutolia

Також у телеведучої запитали, куди подіти серветку, якщо потрібно висякатися за столом. На це Ольга відповіла, що за столом взагалі не заведено це робити.

"Якщо вже так сталося, що потрібно почистити ніс, тоді робимо це, а потім встаємо з-за столу, йдемо до вбиральні, миємо руки і повертаємося без серветки", – додала телеведуча.

Раніше Ольга Фреймут змінила імідж, розпрощавшись із золотими локонами.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Телеведуча Марина Кухар підтримала флешмоб #у_мене_дворняжка Nike подав до суду на творців кросівок з кров'ю — а вони зробили футболку з його позовом (фото) Ведуча Ірина Фролова розповіла про особисту трагедію, після якої все ж змогла народити двох дітей
скандал телеведуча ольга фреймут
Реклама

Новини партнерів

Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Кардиолог рассказал, с чем пить кофе полезнее всего
Кардиолог рассказал, с чем пить кофе полезнее всего
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году

Популярні статті

Сьогодні, 12:47Фаново

Найкращі розіграші на 1 квітня в листуванні і по телефону: велика добірка жартів

Сьогодні, 11:45Зірково

7 першоквітневих комедійних фільмів, які змусять вас реготати

Сьогодні, 10:18Смачно

Католицький Великдень-2021: 5 рецептів святкових страв

Сьогодні, 09:31Зірково

MONATIK – 35: найпопулярніші запити про топового артиста

Сьогодні, 06:10Events

Прикольні листівки з 1 квітня: відправляйте знайомим і друзям

Сьогодні, 05:00Events

1 квітня: прикольні картинки і жартівливі привітання в День сміху

Вчора, 21:24Events

Свіжі жарти на 1 квітня: як весело і необразливо розіграти друзів

Вчора, 20:07Зірково

Орбакайте поділилася рідкісним фото Пугачової з дітьми та онуками

Вчора, 18:53Зірково

Леся Нікітюк прийшла до перукаря на фарбування, а він їй підстриг коси (відео)

Вчора, 13:23Фаново

Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

Вчора, 10:35Смачно

Страви католицького Великодня: що готують на свято

30 березняEvents

Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

30 березняEvents

З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші

30 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

30 березняEvents

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

29 березняEvents

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

Новини партнерів

Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Валерий Меладзе и Джанабаева в третий раз станут родителями
Валерий Меладзе и Джанабаева в третий раз станут родителями
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти