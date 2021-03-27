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Як легко адаптуватися до літнього часу: поради телеведучих "Сьогодні"

Сьогодні, 12:08

В ніч з суботи на неділю Україна перейде на літній час

В ніч з суботи на неділю, 28 березня, Україна традиційно перейде на літній час. Нам доведеться адаптуватися до нових тимчасових змін і прокидатися на годину раніше.

Популярні ведучі новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" Анна Панова і Віталій Шкільний поділилися своїм досвідом, як звикають до переведення стрілок годинника і залишаються при цьому в бадьорому настрої і відмінному самопочутті.

Так, телеведуча Анна Панова радить напередодні добре висипатися, починати ранок зі спорту або улюблених фізичних активностей, і відмовитися від шкідливих звичок, які згубно впливають на організм.

Телеведуча Анна Панова
Фото: телеканал "Україна"

"Аби зменшити негативний вплив на самопочуття, раджу раніше лягати спати, утримавшись від алкоголю, гучних розваг і перегляду бойовиків, що перезбуджують мозок. Також не варто гортати стрічки соцмереж проти ночі і пізно вечеряти. Зранку – лікарі радять провітрювання і легку зарядку. Я, звісно, раджу і практикую йогу. Можливо, українці переходять на літній час востаннє. Особисто я бачу в цьому щонайменше свій плюс: вечір довше буде світлим, і це прекрасно", – зазначила телезірка.

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Ведучий Віталій Шкільний також дотримується декількох власних рекомендацій, які сміливо можна брати на замітку.

Телеведучий Віталій Шкільний
Фото: телеканал "Україна"

"Щоб не помітити відсутність додаткової години сну, в ніч на неділю вирушаю спати якомога раніше. На наступний день не планую важливих справ і зустрічей, щоб зовсім не дивитися на годинник. Зовсім солодким перехід на літній час буде, якщо очікуєте щось особливе або у вас запланована бажана зустріч. Перевівши стрілки, вона стане ближче. Нарешті, щоб перехід зовсім не помітити, в суботу варто відмовитися від продуктів з кофеїном і на день кинути палити. Тоді-то біологічний ритм буде в безпеці", – розповів Віталій Школьний.

Що українці думають про переведення часу, дивіться в новому випуску YouTube-шоу "Дід Панч та молодь".

Раніше ми розповідали, як перейти на літній час максимально безболісно для організму.

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