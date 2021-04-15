Як змінилися актори "Гаррі Поттера" і чим зараз живуть: фото

До 31-річчя нашої улюбленої Герміони Грейнджер – Емми Уотсон, подивимося, як виглядають чарівної саги через 20 років. Багато хто з них змінився до невпізнання

Цього року фільму про найзнаменитішого хлопчика-чарівника зі шрамом у вигляді блискавки на лобі виповниться 20 років! "Гаррі Поттер і філософський камінь" вийшов на екрани у 2001-му, і хоча з моменту прем'єри встигло вирости ціле покоління, ім'я Гаррі Поттера знає майже кожна сучасна дитина.

Виконавцеві головної ролі Деніелу Редкліффу вже виповнився 31 рік, а сьогодні, 15 квітня, свій день народження святкує його колега, Емма Вотсон.

Фани поттеріани все ще сумують за світом магії та чаклунства, адже вони росли разом з акторами й переживали за їхніх персонажів на екрані. Завершальна кінострічка вийшла у 2011 році, і відтоді життя кожного з акторів склалася по-своєму. Life Сьогодні вирішили дізнатися, як змінилися зірки "Гаррі Поттера" за ці 20 років і чим живуть зараз.

Фото: YouTube

Деніел Редкліфф

Деніел Редкліфф в ролі Гаррі Поттера Фото: Getty Images, Warner Bros. Pictures

Деніел Редкліфф потрапив на знімальний майданчик "Гаррі Поттера", коли йому було 11 років. Разом зі своїм персонажем, юний актор ріс і дивував глядачів своїм талантом, який незабаром перетворився на справжню майстерність. У 2009 році ім'я Деніела Редкліффа було занесене до Книги рекордів Гіннесса – він став найвисокооплачуванішим актором десятиліття.

У більш дорослому віці Деніел Редкліфф пройшов через проблеми з алкоголем, але успішно подолав залежність. Крім того, Деніел Редкліфф не зник з кіноіндустрії, як багато інших зіркових дітей-акторів. Навпаки, він продовжив пробувати себе в зовсім несподіваних і, здавалося б, не властивих йому, амплуа.

Можливо, він намагався вийти з образу юного чарівника, відкриваючи в собі нові акторські межі. Зараз він знімається в трилерах, фільмах жахів та бойовиках: "Гармати Акімбо", "Джунглі", "Віктор Франкенштейн", "Абсолютна влада". У цьому році на екрани вийшов новий фільм з його участю під назвою "Втеча з Преторії".

Емма Вотсон

Як змінилася Емма Уотсон Фото: Getty Images, Pinterest

Найрозумніша учениця Гоґвортса Герміона Ґренджер, яку зіграла Емма Вотсон, закохала в себе мільйони глядачів. І здається, у Емми Вотсон багато спільного з її персонажем, адже зараз вона продовжує зніматися в успішних проєктах. Так, в минулому році на екрани вийшла екранізація роману "Маленькі жінки". У фільмі Емма Вотсон зіграла старшу з сестер, Мег – красиву дівчину з прекрасними манерами, яка мріє про красиве життя, але сама по собі вона досить скромна.

Емма Вотсон також зіграла в таких відомих фільмах, як "Кінець світу 2013: Апокаліпсис по-голлівудськи", "Добре бути тихонею", "Красуня і чудовисько". У ЗМІ раз у раз з'являються чутки про нові романи актриси, але вона ще незаміжня. Також Емма виступає за права жінок і є послом доброї волі ООН-жінки.

Руперт Ґрінт

Як змінився Руперт Ґрінт Фото: Getty Images, Pinterest

Руперт Ґрінт був фанатом книг про Гаррі Поттера, тому коли побачив оголошення про кастинг на телеканалі BBC, відразу вирішив взяти участь. І незабаром, 11-річний Руперт Ґрінт отримав роль, яка принесла йому всесвітню славу і велику суму грошей. Кумедний, добрий і вічно незграбний Рон Візлі тепер назавжди асоціюється у глядачів з Рупертом Ґрінтом. Руперт навіть розділяє фобію, яка була у його персонажа – побоювання павуків.

Але зараз актор неймовірно змінився на краще, а в травні цього року 31-річний Руперт Ґрінт вперше став батьком. Дружиною Руперта є актриса Джорджія Грум, яка найбільш відома глядачам за молодіжною комедією "Ангус, стрінги та поцілунки взасос".

Том Фелтон

Як змінився Том Фелтон Фото: Getty Images, Pinterest

Тому Фелтону вдалося зробити неймовірне: зіграти негативного персонажа Драко Мелфоя і одночасно закохати в нього мільйони глядачів. При перегляді перших фільмів поттеріани навіть складно повірити, що за зухвалістю і хамством Драко ховається добра людина.

З часів "Гаррі Поттера" Том Фелтон теж дуже сильно змінився. Актор вважає за краще непомітну зачіску, носить бороду та іноді окуляри і зовсім не прагне до гламурного образу.

За останні роки Том Фелтон з'явився в третьому сезоні популярного серіалу "Флеш", британської драмі "Белль", зіграв в бойовику "Стреттон: Перше завдання", веб-серіалі "Походження".

Метью Льюїс

Як змінився Метью Льюїс Фото: Warner Bros. Pictures, instagram.com/mattdavelewis

Неймовірна трансформація чекала і Метью Льюїса, який вже в останній частині "Гаррі Поттера" кардинально змінився. Актор схуд, підкачався і його практично не впізнати. Крім того, він активно продовжує зніматися в кіно, хоча і не в головній ролі.

Метью Льюїс зіграв у драмі "До зустрічі з тобою" разом із зіркою "Ігри престолів" Емілією Кларк, трилері "Кінчені" з Марго Роббі в головній ролі, а ще з'явився в серіалі "Вулиця патрача" від BBC.

Фанати чекають, що Меттью Льюіс ще з'явиться в головній ролі на великому екрані, адже його перевтілення в Невіл Лонґботом по праву можна назвати геніальною.

Меггі Сміт

Як змінилася Меггі Сміт Фото: Getty Images, Pinterest

Поряд з молодими акторами в "Гаррі Поттері" зіграли багато легенд британського і американського кіно. Професора Макгонагалл блискуче зіграла Меггі Сміт, яка є володаркою двох "Оскарів", чотирьох премій "Еммі", а також вона Дама-Кондор ордена Британської імперії.

Її суворий, але доброзичливий персонаж Мінерви Макгонагалл змусив мріяти мільйони дітей і підлітків про схожого вчителя. Але в той час багато хто не знав, що Меггі Сміт довелося перенести рак молочної залози, з яким вона зіткнулася під час зйомок шостої частини фільму.

За свою акторську кар'єру Меггі Сміт знялася в багатьох яскравих британських кінострічках та серіалах: "Джейн Остін", "Девід Копперфілд", де також знявся і Деніел Редкліфф, "Клуб перших дружин", "Моя жахлива няня 2", і, звичайно ж, серіал "Абатство Даунтон", який отримав продовження у вигляді фільму в 2019 році.

Рейф Файнс

Як змінився актор Рейф Файнс Фото: Getty Images, Pinterest

Акторська кар'єра Рейфа Файнса після участі в "Гаррі Поттері" лише злетіла вгору. Актор і до цього користувався популярністю, адже зіграв в таких культових фільмах, як "Список Шиндлера", "Англійський пацієнт", "Месники". А паралельно зі зйомками в "Гаррі Поттері" Рейф Файнс знявся в яскравих проєктах "Залягти на дно в Брюгге", "Битва титанів" і "Герцогиня".

У наступному році, після того, як Гаррі Поттер вбив його персонажа в останній частині франшизи, Рейф Файнс зіграв харизматичну роль у фільмі про Джеймса Бонда "007: Координати "Скайфолл". Після цього глядачі побачили Рейфа в ролі адміністратора готелю в кінострічці Веса Андерсона "Готель "Гранд Будапешт", а також у фільмах "007 Спектр", "Пригоди Шерлока Холмса", "Дивна подорож доктора Дуліттл", а в наступному році вийде ще один фільм бондіани – "Не час помирати".

Раніше ми розповіли, як Гаррі Поттер несподівано виявився частиною коміксів Marvel.

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