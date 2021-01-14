Як і за скільки відпочивають українські зірки в Карпатах під час локдауну

Ми дізналися, як знаменитості проводять час у відпустці

Час святкових відпусток вже майже завершився. На Новий рік і Різдво багато представників українського шоу-бізнесу полетіли засмагати на Мальдіви, ОАЕ та інші теплі країни, але є й ті, хто залишився вдома, в Україні, і вирішив відпочити в Карпатах.

Незважаючи на те, що з 8 січня в Україні введено жорсткий локдаун, деякі українські знаменитості все одно знайшли спосіб влаштувати собі релакс-вікенд на Західній Україні.

Ми дізналися, де зараз знаходяться зірки і скільки коштує їхній відпочинок.

Ольга Сумська

Знаменита українська актриса Ольга Сумська показала відпочинок з чоловіком і молодшою дочкою в Буковелі. Звідти народна артистка України опублікувала багато фото і відео.

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На відео Сумська також продемонструвала натовп в черзі на лижну трасу. Мало хто з відпочиваючих дотримувався норм безпеки під час пандемії.

Фото: instagram.com/olgasumska

Трохи пізніше Ольга опублікувала фото з Яремче. Ольга зупинилася в готелі з системою all inclusive, де, наприклад, номер premium plus з балконом для двох коштує близько 5 000 грн/добу в несвятковий період і майже 9000 грн/добу в період новорічних свят.

Фото: instagram.com/olgasumska

Камалія

Камалія і її чоловік-мільярдер Моххамад Захур влаштували відпустку з дочками в Буковелі. Артистка вже поділилася кількома кадрами в Instagram.

"Завдяки коронавірусу, коли для багатьох закриті інші гірськолижні курорти (в Альпах, наприклад), ми вирішили відвідати Буковель і були приємно здивовані рівнем послуг, що надаються. Це ще не Європа, але не дуже далеко", – ділиться своїми враженнями Камалія.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія обрала один з місцевих комплексів відпочинку з котеджами, де є SPA, басейни, дитячі майданчики і тренажерний зал. Ціна за котедж з двома спальнями в святковий сезон – 9800 грн/ніч .

Фото: westhills.com.ua

Тарас Цимбалюк

Український актор і учасник "Танців з зірками" Тарас Цимбалюк зі своєю нареченою відправився до Трускавеця. Пара зупинилася на одній з місцевих баз відпочинку. Ми з'ясували, що ціна стандартного номеру – від 1150 грн/ніч, ціна за великий котедж – від 4050 грн/ніч .

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Віра Кекелія

Співачка і ведуча Віра Кекелія відвідала з чоловіком і маленьким сином Яремче. Сім'я забралася на гору Маковицю.

"Гора Маковиця. Сьогодні ми з Ванею підкорили першу вершину! Навряд чи він її, звичайно, запам'ятав, оскільки проспав все сходження у тата на плечах;) зате батьки в захваті", – підписала фото Віра в Instagram.

Фото: instagram.com/kekeliavera

Нагадаємо, Олю Полякову розкритикували за відпочинок на Мальдівах.

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