До співачки МакSим хочуть привести священика – ЗМІ

Артистка знаходиться в комі у важкому стані. Її прихильники хочуть, щоб МакSим соборував священик, але той відмовляється

Стан МакSим не покращується / Фото: instagram.com/maksimartist

Практично кожен день ЗМІ пишуть про те, що співачка МакSим знаходиться у важкому стані, яке постійно погіршується. Нещодавно з'явилася інформація про те, що податкова заблокувала рахунки виконавиці, але PR-менеджер Яна Богушевская спростувала чутки .

Тепер же стало відомо, що через тяжкий стан МакSим багато її шанувальників наполягають на проведенні соборування. Це спеціальний обряд для зцілення душі і тіла людини.

Але духівник співачки – настоятель Пронського чоловічого монастиря в Рязанській області батько Лука відмовився це робити.

"Якщо людина не церковна, в церкві не бувала, не сповідалася, не причащалася, тоді людину, яка не в стані свідомості не соборують. Це досить усталене правило", – цитує слова священика "П'ятий канал".

У співачки МакSим майже повністю уражені легені / Фото: instagram.com/maksimartist

За його словами, людина, будучи в свідомості, повинна сама дати згоду на участь в священному таїнстві.

Між іншим, для соборування необхідно підготуватися заздалегідь, сама людина повинна перед цим сповідатися, а його близькі – молитися.

Співачка МакSим потрапила в лікарню відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше вона вийшла на сцену.

Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану зірки і що тепер ураження легень становить 75%.

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, що директорка МакSим попросила фанатів не діставати її запитаннями про стан співачки.