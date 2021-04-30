Jah Khalib і АГОНЬ присвятили пісню дітям. Нарешті хтось заспівав не про love-story

Український гурт і казахстанський співак випустили зворушливий трек. Один з учасників АГОНЬ звернувся в пісні до своєї доньки – Авдотья

Зараз майже всі сучасні артисти співають про нерозділене кохання, страждання, пристрасті, любов до гробу і далі за списком. Український гурт АГОНЬ і казахстанський співак Jah Khalib зламали систему, випустивши зворушливу пісню про дітей.

Трек отримав назву "Гори-гори". Ось що говорить про нього один з учасників АГОНЬ, Антон Савлепов: "Гори-гори" – це ода дітям, нашим маленьким провідникам любові. Ми співаємо про батьківську турботу і любов, оберігаючи душі своїх народжених і майбутніх дітей".

За словами Кости Боровського, початкова версія треку була написана Сашею Чемеровим, творцем легендарного українського гранж-колективу "Димна Суміш", автором пісень "Агонія" і Quest Pistols і мала іншу спрямованість. Але Jah Khalib запропонував змінити текст – і заспівати послання дітям. У "Гори-гори" Костя співає про свою дочку Авдотью – і вперше за всю історію колективу ділиться батьківськими почуттями.

До речі, сьогодні новий трек презентували ще й Філіп Кіркоров і MARUV. Раніше Олег Винник записав любовний дует з переможницею "Голосу. Діти".

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