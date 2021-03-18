Відомий ведущий вперше зізнався, що був жертвою насильства в дитинстві: Били шлангом від пральної машини

Слава Дьомін розповів про своє дитинство

Відомий теле- і радіоведучий Слава Дьомін, який недавно розлучився з дружиною , вперше розповів про своє важке дитинство.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" для телеканалу "Україна" ведущий зізнався, що не раз тікав з дому. Вперше він пішов в 12 років, потім в 13 років, а в 16 років переїхав до двоюрідного брата. Бажання піти з дому пояснив тим, що дуже боявся свою маму, яка не раз піднімала на нього руку.

Слава Дьомін Фото: instagram.com/slavademin_official

"Мене дуже сильно били. У мене були ноги червоні, такі, в крові іноді. Ременем били і шлангом від пральної машини ", – зізнався радіоведучий.

Дьомін зазначив, що зараз зі своєю мамою не спілкується. Вона переїхала до Іспанії, коли йому було 17 років. За весь цей час вони бачилися лише один раз, і то п'ять років тому.

Інтерв'ю Слави Дьоміна для програми "Зірковий шлях":

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