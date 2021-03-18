Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Відомий ведущий вперше зізнався, що був жертвою насильства в дитинстві: Били шлангом від пральної машини

Сьогодні, 18:21

Слава Дьомін розповів про своє дитинство

Відомий теле- і радіоведучий Слава Дьомін, який недавно розлучився з дружиною , вперше розповів про своє важке дитинство.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" для телеканалу "Україна" ведущий зізнався, що не раз тікав з дому. Вперше він пішов в 12 років, потім в 13 років, а в 16 років переїхав до двоюрідного брата. Бажання піти з дому пояснив тим, що дуже боявся свою маму, яка не раз піднімала на нього руку.

Слава Дьомін
Слава Дьомін
Фото: instagram.com/slavademin_official

"Мене дуже сильно били. У мене були ноги червоні, такі, в крові іноді. Ременем били і шлангом від пральної машини ", – зізнався радіоведучий.

Дьомін зазначив, що зараз зі своєю мамою не спілкується. Вона переїхала до Іспанії, коли йому було 17 років. За весь цей час вони бачилися лише один раз, і то п'ять років тому.

Інтерв'ю Слави Дьоміна для програми "Зірковий шлях":

Раніше Слава Дьомін розповів, чому Надія Мейхер заблокувала його в соцмережах.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
На чому економлять зірки через пандемію Популярна українська блогерка зізналася, що страждає від психологічного насильства батька "Я регулярно хочу померти": дружина Дмитра Ступки розповіла про свої суїцидальні думки
насильство у родині Зірковий шлях
Джерело: Эксклюзив "Зіркового шляху"
Реклама

Новини партнерів

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания

Популярні статті

Сьогодні, 18:35Смачно

Як спекти смачний пиріг на кефірі: 5 рецептів

Сьогодні, 11:49Смачно

Як зварити насправді смачну вівсянку: стисла інструкція

Сьогодні, 11:44Зірково

Андрія Данилка помітили в обіймах екстравагантної жінки: фото

Сьогодні, 11:10Зірково

5 видовищних фільмів Люка Бессона, який подарував світові "Леона"

Сьогодні, 05:24Психо

Гороскоп на сьогодні 18 березня: Терезам потрібно пригальмувати, а Скорпіону – розслабитися

Вчора, 10:33Смачно

Як приготувати пісні котлети: 5 рецептів

Вчора, 10:22Фаново

День святого Патріка-2021: історія і традиції свята

Вчора, 05:32Психо

Гороскоп на сьогодні 17 березня: Леви знайдуть додатковий прибуток, а Дівам потрібен відпочинок

16 березняЗірково

Регіна Тодоренко вперше за довгий час приїхала з Москви до рідної Одеси: відео

16 березняЗірково

Не можна залишати будинок навіть випити кави: що забороняли Меган Маркл і її мамі в Лондоні

16 березняЗірково

Алан Бадоєв зняв кліп українському гурту, який працює в Росії: відео

16 березняЗірково

Олег Винник розповів, які фото йому надсилає Павло Зібров. Це дуже несподівано

16 березняСмачно

День святого Патрика: 5 рецептів до свята

16 березняАктуально

Не пали: як правильно підібрати термозахист для волосся

16 березняФаново

Восьмирічну українку і 13-річного блогера до кримінальної відповідальності не притягнути – адвокат

16 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 16 березня: Близнюкам потрібно зайнятися плануванням, а на Раків нападе меланхолія

Новини партнерів

Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
От любви до ненависти и обратно. Как приготовить идеальное оливье
От любви до ненависти и обратно. Как приготовить идеальное оливье
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти