Відомий продюсер озвучив головну відмінність між українським і російським шоу-бізнесом та похвалив Моргенштерна

Олег Боднарчук вважає, що в Україні мало артистів, які могли б конкурувати одне з одним

Продюсер і режисер Олег Боднарчук Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

В цьому році відомий український режисер і продюсер Олег Боднарчук був постановником премії "МУЗ-ТВ" в Росії. Саме шоу пройшло досить скандально і викликало неоднозначні відгуки у глядачів. Олег Боднарчук пояснив відмінність між українським і російським шоу-бізнесом в новому інтерв'ю.

За словами Боднарчука, в Україні геть відсутня конкуренція між зірками, вони не борються між собою за місце під сонцем.

"По-перше, це відсутність конкуренції. А коли в шоу-бізнесі зірок по кілька на квадратний метр і всі вони дуже гострохарактерні, кожен зі своєю позицією, принципами і б'ються вони за невелику кількість місць на Олімпі, відбуваються ось такі сутички, конфлікти, боротьба. І люди люблять це, спостерігають за цим. А в Україні зірок не дуже багато. Та й ринку особливо немає, і економіка слаборозвинена, і світської журналістики як такої немає, і глянцю немає, тому все дуже тихо і нудно", – сказав продюсер виданню "КП".

Ольга Бузова приїхала в клітці на МУЗ ТВ Відео: Telegram-канал zvezdach_mag

Крім того, ніхто з наших зірок не може дозволити собі близько 50 тисяч доларів на постановку номеру, вважає Олег Боднарчук.

На премії "МУЗ-ТВ", мабуть, найбільше запам'ятався момент, коли Моргенштерн вийшов на сцену під час нагородження Олександра Ревви, як виконавця року. Репер висловив своє невдоволення результатами голосування і зажадав справедливості.

Боднарчук прокоментував вчинок Моргенштерна так:

"Моргенштерн – яскравий представник сучасного мистецтва, в основі якого лежить провокація. Провокація, яка викриває якісь приховані або явні якості кожного з нас. І на основі його поведінки, його висловлювань ми розуміємо якісь життєві істини... І коли у людини є можливість підійти до мікрофону і сказати, що я не згоден з результатом голосування, – це вже початок світла... Куди це веде – це ще питання! Та свобода, яка була присутня в цій премії, – це резонанс, і це мені дуже сподобалося".

Дивіться секрети шоу-бізнесу від Олега Боднарчука в сюжеті:

Нагадаємо, що раніше Олег Боднарчук назвав імена артистів, з якими важко працювати.

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